Сили ППО збили 66 "шахедів" та 4 авіаракети під час атаки РФ на Україну

26 вересня армія РФ випустили по Україні 78 дронів-камікадзе та 6 ракет. Сили ППО знищили 66 БпЛА і 4 ракети під час чергової атаки окупантів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, росіяни атакували Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ — Росія).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА.

Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один — повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота, — повідомили ПС. Поширити

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

Що відомо про атаку РФ на Київ 26 вересня

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, у напрямку столиці летіли понад півтора десятка безпілотників.

Бойова робота про них тривала протягом 5 годин, у результаті чого десяток дронів вдалося знищити.

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у Печерському районі сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням.

Наразі пожежу уже загасили.

Також пошкоджені близько 20 автомобілів. У чотирьох житлових будинках вибиті вікна. Також уламки впали на території дитячого садочку.