Сили ППО збили 66 "шахедів" та 4 авіаракети під час атаки РФ на Україну

26 вересня армія РФ випустили по Україні 78 дронів-камікадзе та 6 ракет. Сили ППО знищили 66 БпЛА і 4 ракети під час чергової атаки окупантів.
Головні тези:
- Українські сили ППО збили 66 безпілотників та 4 ракети під час атаки РФ на Україну.
- Атака окупантів охопила різні регіони України, але завдяки протиповітряній обороні значна кількість ворожих БпЛА була знищена.
- В результаті атаки росіяни випустили 78 дронів-камікадзе та 6 ракет, однак їхні втрати від протиповітряної оборони були суттєвими.
- Деталі атаки РФ включають напад на Київ з виникненням пожежі та пошкодженням майна, проте інформація про поранених уточнювалася.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, росіяни атакували Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.
Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ — Росія).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою було збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.
Що відомо про атаку РФ на Київ 26 вересня
Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, у напрямку столиці летіли понад півтора десятка безпілотників.
Бойова робота про них тривала протягом 5 годин, у результаті чого десяток дронів вдалося знищити.
У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у Печерському районі сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням.
Наразі пожежу уже загасили.
Також пошкоджені близько 20 автомобілів. У чотирьох житлових будинках вибиті вікна. Також уламки впали на території дитячого садочку.
Було також відомо про одну поранену дитину. Згодом за уточненими даними, інформація про поранену дитину в Києві не підтвердилася. У КМВА зазначили, що вона отримала поранення не через атаку БпЛА.
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