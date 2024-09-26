РФ масштабно атакувала Київ "шахедами" — що відомо

Що відомо про атаку РФ на Київ 26 вересня

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, у напрямку столиці летіли понад півтора десятка безпілотників.

Бойова робота про них тривала протягом 5 годин, у результаті чого десяток дронів вдалося знищити

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у Печерському районі сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням.

Наразі пожежу уже загасили.

Також пошкоджені близько 20 автомобілів. У чотирьох житлових будинках вибиті вікна. Також уламки впали на території дитячого садочку.

Було також відомо про одну поранену дитину. Згодом за уточненими даними, інформація про поранену дитину в Києві не підтвердилася. У КМВА зазначили, що вона отримала поранення не через атаку БпЛА.

Росіяни також атакували Запоріжжя

Росіяни завдали 5 авіаударів, попередньо — КАБами, по території обласного центру та Запорізького району.

Внаслідок одного з ударів вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок. Ще одне влучання відбулося поруч із приватним будинком, — передали в поліції. Поширити