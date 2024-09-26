РФ масштабно атакувала Київ "шахедами" — що відомо

26 вересня російські військові масштабно атакували ударними дронами "Шахед" Київ. У місті пошкоджено цивільну забудову та інфраструктуру.
Головні тези:
- Російські війська атакували Київ за допомогою ударних дронів “Шахед”, пошкодивши цивільну забудову та інфраструктуру міста.
- У результаті атаки було порушено газову трубу з подальшим горінням в житловому будинку та пошкоджено понад 20 автомобілів.
- Також російські війська здійснили авіаудари по Запоріжжю, що призвело до пошкодження будинків та поранення 7 людей.
Що відомо про атаку РФ на Київ 26 вересня
Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, у напрямку столиці летіли понад півтора десятка безпілотників.
Бойова робота про них тривала протягом 5 годин, у результаті чого десяток дронів вдалося знищити
У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у Печерському районі сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням.
Наразі пожежу уже загасили.
Також пошкоджені близько 20 автомобілів. У чотирьох житлових будинках вибиті вікна. Також уламки впали на території дитячого садочку.
Було також відомо про одну поранену дитину. Згодом за уточненими даними, інформація про поранену дитину в Києві не підтвердилася. У КМВА зазначили, що вона отримала поранення не через атаку БпЛА.
Росіяни також атакували Запоріжжя
Росіяни завдали 5 авіаударів, попередньо — КАБами, по території обласного центру та Запорізького району.
В результаті авіаційного удару по Запоріжжю були поранені 7 людей, з яких 1 дитина. Крім того, були евакуйовані 18 громадян.Зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок.
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