РФ масштабно атакувала Київ "шахедами" — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ масштабно атакувала Київ "шахедами" — що відомо

КМВА
РФ масштабно атакувала Київ "шахедами" — що відомо
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26 вересня російські військові масштабно атакували ударними дронами "Шахед" Київ. У місті пошкоджено цивільну забудову та інфраструктуру.

Головні тези:

  • Російські війська атакували Київ за допомогою ударних дронів “Шахед”, пошкодивши цивільну забудову та інфраструктуру міста.
  • У результаті атаки було порушено газову трубу з подальшим горінням в житловому будинку та пошкоджено понад 20 автомобілів.
  • Також російські війська здійснили авіаудари по Запоріжжю, що призвело до пошкодження будинків та поранення 7 людей.

Що відомо про атаку РФ на Київ 26 вересня

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, у напрямку столиці летіли понад півтора десятка безпілотників.

Бойова робота про них тривала протягом 5 годин, у результаті чого десяток дронів вдалося знищити

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у Печерському районі сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням.

Наразі пожежу уже загасили.

Також пошкоджені близько 20 автомобілів. У чотирьох житлових будинках вибиті вікна. Також уламки впали на території дитячого садочку.

Було також відомо про одну поранену дитину. Згодом за уточненими даними, інформація про поранену дитину в Києві не підтвердилася. У КМВА зазначили, що вона отримала поранення не через атаку БпЛА.

Росіяни також атакували Запоріжжя

Росіяни завдали 5 авіаударів, попередньо — КАБами, по території обласного центру та Запорізького району.

Внаслідок одного з ударів вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок. Ще одне влучання відбулося поруч із приватним будинком, — передали в поліції.

В результаті авіаційного удару по Запоріжжю були поранені 7 людей, з яких 1 дитина. Крім того, були евакуйовані 18 громадян.Зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок.

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