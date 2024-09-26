РФ масштабно атаковала Киев "шахедами" — что известно

Что известно об атаке РФ на Киев 26 сентября

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, в направлении столицы летели более полутора десятков беспилотников.

Боевая работа о них продолжалась в течение 5 часов, в результате чего десяток дронов удалось уничтожить

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением.

Пожар уже потушили.

Также повреждено около 20 автомобилей. В четырех жилых домах выбиты окна. Также обломки упали на территории детского сада.

Было также известно об одном раненом ребенке. Впоследствии по уточненным данным, информация о раненом ребенке в Киеве не подтвердилась. В КМВА отметили, что она получила ранения не из-за атаки БПЛА.

Россияне также атаковали Запорожье

Россияне нанесли 5 авиаударов, предварительно — КАБами, по территории областного центра и Запорожского района.

В результате одного из ударов взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом, передали в полиции. Поделиться