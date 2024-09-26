РФ масштабно атаковала Киев "шахедами" — что известно

26 сентября российские военные масштабно атаковали ударными дронами "Шахед" Киев. В городе повреждена гражданская застройка и инфраструктура.
Главные тезисы
- Российские военные осуществили масштабные авиаудары дронами на Киев и Запорожье, приведя к разрушениям и ранениям людей.
- В результате атаки на Киев повреждена газовая труба с последующим пожаром, разрушены окна жилых домов и повреждено множество автомобилей.
- Авиационные удары по Запорожью привели к ранениям 7 человек, эвакуации 18 граждан и разрушению множества жилых домов в том числе.
- Информация о раненом ребенке в Киеве позднее не была подтверждена, начальник КМВА отметил, что ранение не было причинено атакой дронов.
Что известно об атаке РФ на Киев 26 сентября
Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, в направлении столицы летели более полутора десятков беспилотников.
Боевая работа о них продолжалась в течение 5 часов, в результате чего десяток дронов удалось уничтожить
В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением.
Пожар уже потушили.
Также повреждено около 20 автомобилей. В четырех жилых домах выбиты окна. Также обломки упали на территории детского сада.
Было также известно об одном раненом ребенке. Впоследствии по уточненным данным, информация о раненом ребенке в Киеве не подтвердилась. В КМВА отметили, что она получила ранения не из-за атаки БПЛА.
Россияне также атаковали Запорожье
Россияне нанесли 5 авиаударов, предварительно — КАБами, по территории областного центра и Запорожского района.
В результате авиационного удара по Запорожью были ранены 7 человек, из которых 1 ребенок. Кроме того, были эвакуированы 18 граждан. Разрушены 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный жилой дом.
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