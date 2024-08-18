В Киевской области в результате атаки РФ повреждены дома и электросеть
Категория
Украина
Дата публикации

В Киевской области в результате атаки РФ повреждены дома и электросеть

ДСНС Украины
В Киевской области в результате атаки РФ повреждены дома и электросеть
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В результате атаки РФ на Украину 18 августа в Киевской области от падения обломков зафиксировано разрушение частных домов и четырех авто.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ на Киевскую область повреждены частные дома, автомобили и электросеть.
  • Силы ПВО сбили 5 ракет и 8 “шахедов” во время атаки, что помогло предотвратить более серьезные разрушения.
  • Пострадавших среди населения не было, однако фиксируются ущерб и повреждения жилых домов.
  • Ликвидация последствий атаки проводится оперативными группами, которые занимаются устранением разрушений и восстановлением пораженных объектов.

Какие последствия атаки РФ на Украину

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что РФ атаковала область ракетами.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет.

Однако в результате падения обломков сбитых целей в одной из общин на территории трех садовых обществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов.

Кроме этого есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается.

Также обломками повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач.

В одном из садовых обществ ликвидирован пожар травяного настила. Оперативные группы продолжают ликвидацию последствий ракетной атаки.

Силы ПВО сбили 5 ракет и 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БПЛА типа "Shahed".

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

  • 2 баллистические ракеты KN-23;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

  • 3 крылатые ракеты (тип уточняется);

  • 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы было сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:

  • 2 баллистические ракеты KN-23;

  • 3 крылатые ракеты (тип уточняется);

  • 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

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