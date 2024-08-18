В Киевской области в результате атаки РФ повреждены дома и электросеть

В результате атаки РФ на Украину 18 августа в Киевской области от падения обломков зафиксировано разрушение частных домов и четырех авто.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ на Киевскую область повреждены частные дома, автомобили и электросеть.
- Силы ПВО сбили 5 ракет и 8 “шахедов” во время атаки, что помогло предотвратить более серьезные разрушения.
- Пострадавших среди населения не было, однако фиксируются ущерб и повреждения жилых домов.
- Ликвидация последствий атаки проводится оперативными группами, которые занимаются устранением разрушений и восстановлением пораженных объектов.
Какие последствия атаки РФ на Украину
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что РФ атаковала область ракетами.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет.
Однако в результате падения обломков сбитых целей в одной из общин на территории трех садовых обществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов.
Кроме этого есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается.
Также обломками повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач.
В одном из садовых обществ ликвидирован пожар травяного настила. Оперативные группы продолжают ликвидацию последствий ракетной атаки.
Силы ПВО сбили 5 ракет и 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БПЛА типа "Shahed".
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:
1 баллистическую ракету "Искандер-М";
2 баллистические ракеты KN-23;
2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
3 крылатые ракеты (тип уточняется);
8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
2 баллистические ракеты KN-23;
3 крылатые ракеты (тип уточняется);
8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-