На Київщині внаслідок атаки РФ пошкоджені будинки та електромережа

Внаслідок атаки РФ на Україну 18 серпня на Київщині від падіння уламків зафіксовано руйнування приватних будинків та чотирьох авто.
Головні тези:
- Внаслідок ракетної атаки РФ на Київщині пошкоджені чотири автомобілі, приватні будинки та електромережа.
- Збиті цілі не вдарили в критичну та житлову інфраструктуру, але спричинили руйнування чимало об'єктів.
- Сили ППО збили 5 ракет та 8 “шахедів”, захищаючи територію від ворожих атак.
- В ході атаки було виявлено 16 засобів повітряного нападу, які пізніше було ліквідовано у протиповітряному бою.
Які наслідки атаки РФ на Україну
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що РФ атакувала область ракетами.
В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає.
Проте внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.
Окрім цього є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується.
Також уламками пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач.
В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу. Оперативні групи продовжують ліквідацію наслідків ракетної атаки.
Сили ППО збили 5 ракет та 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed".
Всього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:
1 балістичну ракету "Іскандер-М";
2 балістичні ракети KN-23;
2 керовані авіаційні ракети Х-59;
3 крилаті ракети (тип уточнюється);
8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
2 балістичні ракети KN-23;
3 крилаті ракети (тип уточнюється);
8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
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