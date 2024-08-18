На Київщині внаслідок атаки РФ пошкоджені будинки та електромережа

Внаслідок атаки РФ на Україну 18 серпня на Київщині від падіння уламків зафіксовано руйнування приватних будинків та чотирьох авто.

Які наслідки атаки РФ на Україну

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що РФ атакувала область ракетами.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає.

Проте внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.

Окрім цього є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується.

Також уламками пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач.

В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу. Оперативні групи продовжують ліквідацію наслідків ракетної атаки.

Сили ППО збили 5 ракет та 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Всього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

2 балістичні ракети KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби було збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей: Поширити