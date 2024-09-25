Сили ППО знищили 28 "шахедів" та 4 ракети під час атаки РФ на Україну

25 вересня Росія запустила по Україні 32 дрони-камікадзе. Наша протиповітряна оборона знищила 28 безпілотників, а також 4 збиті керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Головні тези:
- Українська протиповітряна оборона знищила 28 безпілотників та 4 керовані авіаційні ракети під час атаки РФ на Україну.
- Атака РФ охопила декілька регіонів України, зокрема Харківщину, Одещину та акваторію Чорного моря.
- Повітряні сили України вийшли на захист і відбили напад російських окупантів, застосовуючи різні види військ та підрозділів.
- У результаті авіаційного бою було збито 28 безпілотників та 4 ракети, при цьому четверо ворожих дронів втрачено в різних регіонах України.
- Також варто відзначити, що попередньо РФ атакувала місто Запоріжжя, що призвело до поранень та завдання шкоди приватним будинкам.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, російські окупанти атакували:
Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу
Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою було збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
РФ знову атакувала Запоріжжя 24 вересня
24 вересня після 21:00 російська армія нанесла серію авіаударів по місту Запоріжжя.
У результаті події семеро людей були поранені, троє з них - у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.
За даними ДСНС, з-під завалів врятовано одного чоловіка.
Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється, - додали у ДСНС.
Всього до ліквідації залучались 35 рятувальників та 8 одиниць техніки. На місці подій працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.
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