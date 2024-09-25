Сили ППО знищили 28 "шахедів" та 4 ракети під час атаки РФ на Україну

25 вересня Росія запустила по Україні 32 дрони-камікадзе. Наша протиповітряна оборона знищила 28 безпілотників, а також 4 збиті керовані авіаційні ракети Х-59/69.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, російські окупанти атакували:

Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу

Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

РФ знову атакувала Запоріжжя 24 вересня

24 вересня після 21:00 російська армія нанесла серію авіаударів по місту Запоріжжя.

У результаті події семеро людей були поранені, троє з них - у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.

За даними ДСНС, з-під завалів врятовано одного чоловіка.

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється, - додали у ДСНС.