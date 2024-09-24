Сили ППО збили 66 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 66 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 66 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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24 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та ще однією ракетою невстановленого типу. Також РФ запустила 81 ударний безпілотник.

Головні тези:

  • Сили ППО України збили 66 ворожих безпілотників під час атаки РФ на територію країни.
  • Російські війська запустили балістичну ракету та керовані авіаційні ракети по об'єктах в Україні.
  • Атака спрямовувалась на північ та центр України, зокрема був порушений об'єкт енергетики у Полтавській області.
  • Через атаку на енергетичну інфраструктуру були залишені без електропостачання 20 населених пунктів, але ситуація знаходиться під контролем.
  • Уламки ворожих дронів пошкодили кілька приватних будинків, але постраждалих серед населення немає.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, в результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях".

За даними Повітряних сил, ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Повітряники повідомили, що ракети запускались з Ростовської, Брянської, Курської областей, а "Шахеди" — із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Основний напрямок удару засобів повітряного нападу був спрямований на північ та центр України.

РФ атакувала обʼєкт енергетики у Полтавській області

Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, вночі 24 вересня РФ атакувала Полтавську область безпілотними літальними апаратами. У Миргородському районі було чути вибухи.

Уламки ворожого дрона пошкодили кілька приватних будинків. Постраждалих серед населення немає.

Однак уламки також влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури, залишивши без електропостачання 20 населених пунктів. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Ситуація знаходиться під контролем.

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