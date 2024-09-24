Сили ППО збили 66 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

24 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та ще однією ракетою невстановленого типу. Також РФ запустила 81 ударний безпілотник.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, в результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях".

За даними Повітряних сил, ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Повітряники повідомили, що ракети запускались з Ростовської, Брянської, Курської областей, а "Шахеди" — із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Основний напрямок удару засобів повітряного нападу був спрямований на північ та центр України.

РФ атакувала обʼєкт енергетики у Полтавській області

Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, вночі 24 вересня РФ атакувала Полтавську область безпілотними літальними апаратами. У Миргородському районі було чути вибухи.

Уламки ворожого дрона пошкодили кілька приватних будинків. Постраждалих серед населення немає. Поширити

Однак уламки також влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури, залишивши без електропостачання 20 населених пунктів. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Ситуація знаходиться під контролем.