Сили ППО збили 66 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

24 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та ще однією ракетою невстановленого типу. Також РФ запустила 81 ударний безпілотник.
Головні тези:
- Сили ППО України збили 66 ворожих безпілотників під час атаки РФ на територію країни.
- Російські війська запустили балістичну ракету та керовані авіаційні ракети по об'єктах в Україні.
- Атака спрямовувалась на північ та центр України, зокрема був порушений об'єкт енергетики у Полтавській області.
- Через атаку на енергетичну інфраструктуру були залишені без електропостачання 20 населених пунктів, але ситуація знаходиться під контролем.
- Уламки ворожих дронів пошкодили кілька приватних будинків, але постраждалих серед населення немає.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, в результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях".
За даними Повітряних сил, ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.
Повітряники повідомили, що ракети запускались з Ростовської, Брянської, Курської областей, а "Шахеди" — із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.
Основний напрямок удару засобів повітряного нападу був спрямований на північ та центр України.
РФ атакувала обʼєкт енергетики у Полтавській області
Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, вночі 24 вересня РФ атакувала Полтавську область безпілотними літальними апаратами. У Миргородському районі було чути вибухи.
Однак уламки також влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури, залишивши без електропостачання 20 населених пунктів. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Ситуація знаходиться під контролем.
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