Сили ППО озвучили кількість збитих "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Російські військові вночі 23 вересня атакували територію України керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО збили три ударні безпілотники.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Зазначається, що загалом противник для повітряної атаки по Україні вночі застосував 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 4 дрони-камікадзе.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито 3 "Шахеди" у Сумській області.

Решта повітряних цілей — один "Шахед" та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України, — передали захисники неба. Поширити

РФ атакувала КАБами Запоріжжя

Як повідомили в поліції, РФ в період з 22:19 до 23:04 22 вересня завдала 7 ударів (попередньо, КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров спочатку повідомив, що відомо про 13 постраждалих.

13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець.

Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Четверо з них — госпіталізовані.

У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома, — уточнив голова ОВА. Поширити

У ДСНС додали, що було пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Й вдалося ліквідували загоряння авто та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 "квадратів".

Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

У ДСНС зазначили, що всього на ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Зазначається, що внаслідок масованого обстрілу також відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів, 5 транспортних засобів.