Сили ППО збили 71 "шахед" під час нової атаки РФ на Україну

22 вересня армія РФ запустила по Україні ракети та 80 дронів-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ збили 71 російський безпілотник.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ збили 71 російський безпілотник під час нової атаки РФ на Україну.
- Окупанти з РФ запустили ракети та 80 дронів-камікадзе по території України.
- У результаті атаки енергетика у Полтавській області була пошкоджена, залишивши без світла понад 80 споживачів.
- Російська агресія була відбита завдяки роботі авіації, зенітних ракетних військ та інших підрозділів оборони України.
- Провідні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання для населення внаслідок атаки на енергетику.
У Повітряних силах розкрили деталі РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 22 вересня противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БПЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.
Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.
Росіяни атакували енергетику у Полтавській області
Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, окупанти атакували Полтавську області дронами, на щастя, ніхто не постраждав. Проте в одному районі області була пошкоджена енергетична інфраструктура.
Внаслідок атаки без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-