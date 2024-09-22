Силы ПВО сбили 71 "шахед" во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 71 "шахед" во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 71 "шахед" во время новой атаки РФ на Украину
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22 сентября армия РФ запустила по Украине ракеты и 80 дронов-камикадзе. Воздушные силы ВСУ сбили 71 российский беспилотник.

Главные тезисы

  • В ходе новой атаки РФ на Украину военные силы ВСУ успешно сбили 71 российский беспилотник.
  • Противодействие противника вели авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
  • Атака на Полтавскую область привела к повреждению энергетической инфраструктуры, однако специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения для населения.

В Воздушных силах раскрыли детали РФ в Украине

Как отмечают военные, в ночь на 22 сентября противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БПЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

Россияне атаковали энергетику в Полтавской области

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, оккупанты атаковали Полтавскую области дронами, к счастью, никто не пострадал. Однако в одном районе области была повреждена энергетическая инфраструктура.

В результате атаки без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.

Профильные специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле, — отметил председатель Полтавской ОВД.

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