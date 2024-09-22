Силы ПВО сбили 71 "шахед" во время новой атаки РФ на Украину

22 сентября армия РФ запустила по Украине ракеты и 80 дронов-камикадзе. Воздушные силы ВСУ сбили 71 российский беспилотник.

В Воздушных силах раскрыли детали РФ в Украине

Как отмечают военные, в ночь на 22 сентября противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БПЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

Россияне атаковали энергетику в Полтавской области

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, оккупанты атаковали Полтавскую области дронами, к счастью, никто не пострадал. Однако в одном районе области была повреждена энергетическая инфраструктура.

В результате атаки без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.