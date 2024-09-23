Силы ПВО озвучили количество сбитых "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Российские военные ночью 23 сентября атаковали территорию Украины управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО сбили три ударных беспилотника.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Отмечается, что в целом противник для воздушной атаки по Украине ночью применил 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 4 дрона-камикадзе.

В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты 3 "Шахеда" в Сумской области.

Остальные воздушные цели — один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигшие своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины, — передали защитники неба. Поделиться

РФ атаковала КАБами Запорожья

Как сообщили в полиции, РФ в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесла 7 ударов (предварительно, КАБ) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сначала сообщил, что известно о 13 пострадавших.

13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.

Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них госпитализированы.

В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома, — уточнил глава ОВА. Поделиться

В ГСЧС добавили, что были повреждены остекления и фасады многоквартирных домов и зданий. И удалось ликвидировать возгорание авто и балкона одной из квартир на общей площади 10 "квадратов".

Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.

В ГСЧС отметили, что всего на ликвидацию последствий вражеской атаки в Запорожье привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

Отмечается, что в результате массированного обстрела также известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений, 5 транспортных средств.