Силы ПВО озвучили количество сбитых "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО озвучили количество сбитых "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО озвучили количество сбитых "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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Российские военные ночью 23 сентября атаковали территорию Украины управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО сбили три ударных беспилотника.

Главные тезисы

  • В ходе атаки РФ на Украину силы ПВО сбили 3 ударных дрона-камикадзе типа “Шахед”.
  • Российские военные применили 2 управляемые ракеты Х-59/69 и 4 дрона-камикадзе в рамках воздушной атаки на Украину.
  • В результате атаки на Запорожье пострадали 16 человек, были повреждены жилые дома, учебные заведения и транспортные средства.
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям привлекла 47 спасателей и 10 единиц техники для ликвидации последствий вражеской атаки в Запорожье.
  • Массированный обстрел также повредил 13 жилых домов, две школы и пять транспортных средств в результате атаки на Запорожье.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Отмечается, что в целом противник для воздушной атаки по Украине ночью применил 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 4 дрона-камикадзе.

В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты 3 "Шахеда" в Сумской области.

Остальные воздушные цели — один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигшие своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины, — передали защитники неба.

РФ атаковала КАБами Запорожья

Как сообщили в полиции, РФ в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесла 7 ударов (предварительно, КАБ) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сначала сообщил, что известно о 13 пострадавших.

13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.

Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них госпитализированы.

В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома, — уточнил глава ОВА.

В ГСЧС добавили, что были повреждены остекления и фасады многоквартирных домов и зданий. И удалось ликвидировать возгорание авто и балкона одной из квартир на общей площади 10 "квадратов".

Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.

В ГСЧС отметили, что всего на ликвидацию последствий вражеской атаки в Запорожье привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

Отмечается, что в результате массированного обстрела также известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений, 5 транспортных средств.

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