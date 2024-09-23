Силы ПВО озвучили количество сбитых "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Российские военные ночью 23 сентября атаковали территорию Украины управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО сбили три ударных беспилотника.
Главные тезисы
- В ходе атаки РФ на Украину силы ПВО сбили 3 ударных дрона-камикадзе типа “Шахед”.
- Российские военные применили 2 управляемые ракеты Х-59/69 и 4 дрона-камикадзе в рамках воздушной атаки на Украину.
- В результате атаки на Запорожье пострадали 16 человек, были повреждены жилые дома, учебные заведения и транспортные средства.
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям привлекла 47 спасателей и 10 единиц техники для ликвидации последствий вражеской атаки в Запорожье.
- Массированный обстрел также повредил 13 жилых домов, две школы и пять транспортных средств в результате атаки на Запорожье.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Отмечается, что в целом противник для воздушной атаки по Украине ночью применил 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 4 дрона-камикадзе.
В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты 3 "Шахеда" в Сумской области.
РФ атаковала КАБами Запорожья
Как сообщили в полиции, РФ в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесла 7 ударов (предварительно, КАБ) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сначала сообщил, что известно о 13 пострадавших.
13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.
Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них госпитализированы.
В ГСЧС добавили, что были повреждены остекления и фасады многоквартирных домов и зданий. И удалось ликвидировать возгорание авто и балкона одной из квартир на общей площади 10 "квадратов".
Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.
В ГСЧС отметили, что всего на ликвидацию последствий вражеской атаки в Запорожье привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.
Отмечается, что в результате массированного обстрела также известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений, 5 транспортных средств.
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