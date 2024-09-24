Силы ПВО сбили 66 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

24 сентября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и еще одной ракетой неустановленного типа. Также РФ запустила 81 ударный беспилотник.
Главные тезисы
- В результате противовоздушного боя украинские Воздушные силы сбили 66 вражеских ударных БПЛА в различных областях Украины.
- Российские войска атаковали Украину множеством ракет и ударных беспилотников, оставив без электроснабжения 20 населённых пунктов.
- Службы работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы минимизировать ущерб для населения и объектов энергетической инфраструктуры.
- Атака РФ была направлена на север и центр Украины, с ракетами запущенными из различных областей, включая Ростовскую и Брянскую.
- Несмотря на атаку на объект энергетики в Полтавской области, пострадавших у населения нет, и ситуация находится под контролем.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбиты 66 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях.
По данным Воздушных сил, еще 13 вражеских беспилотников в результате активного противодействия Сил обороны локационно потеряны в нескольких регионах Украины.
Воздушники сообщили, что ракеты запускались из Ростовской, Брянской, Курской областей, а "Шахеды" — из районов Курска и Приморско-Ахтарского.
Основное направление удара средств воздушного нападения было направлено на север и центр Украины.
РФ атаковала объект энергетики в Полтавской области
Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, ночью 24 сентября РФ атаковала Полтавскую область беспилотными летательными аппаратами. В Миргородском районе были слышны взрывы.
Однако обломки также попали в объекты энергетической инфраструктуры, оставив без электроснабжения 20 населённых пунктов. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Ситуация находится под контролем.
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