Силы ПВО сбили 66 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

24 сентября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и еще одной ракетой неустановленного типа. Также РФ запустила 81 ударный беспилотник.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбиты 66 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях.

По данным Воздушных сил, еще 13 вражеских беспилотников в результате активного противодействия Сил обороны локационно потеряны в нескольких регионах Украины.

Воздушники сообщили, что ракеты запускались из Ростовской, Брянской, Курской областей, а "Шахеды" — из районов Курска и Приморско-Ахтарского.

Основное направление удара средств воздушного нападения было направлено на север и центр Украины.

РФ атаковала объект энергетики в Полтавской области

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, ночью 24 сентября РФ атаковала Полтавскую область беспилотными летательными аппаратами. В Миргородском районе были слышны взрывы.

Обломки вражеского дрона повредили несколько частных домов. Пострадавших у населения нет. Поделиться

Однако обломки также попали в объекты энергетической инфраструктуры, оставив без электроснабжения 20 населённых пунктов. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Ситуация находится под контролем.