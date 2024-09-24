Силы ПВО сбили 66 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 66 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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24 сентября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и еще одной ракетой неустановленного типа. Также РФ запустила 81 ударный беспилотник.

Главные тезисы

  • В результате противовоздушного боя украинские Воздушные силы сбили 66 вражеских ударных БПЛА в различных областях Украины.
  • Российские войска атаковали Украину множеством ракет и ударных беспилотников, оставив без электроснабжения 20 населённых пунктов.
  • Службы работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы минимизировать ущерб для населения и объектов энергетической инфраструктуры.
  • Атака РФ была направлена на север и центр Украины, с ракетами запущенными из различных областей, включая Ростовскую и Брянскую.
  • Несмотря на атаку на объект энергетики в Полтавской области, пострадавших у населения нет, и ситуация находится под контролем.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбиты 66 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях.

По данным Воздушных сил, еще 13 вражеских беспилотников в результате активного противодействия Сил обороны локационно потеряны в нескольких регионах Украины.

Воздушники сообщили, что ракеты запускались из Ростовской, Брянской, Курской областей, а "Шахеды" — из районов Курска и Приморско-Ахтарского.

Основное направление удара средств воздушного нападения было направлено на север и центр Украины.

РФ атаковала объект энергетики в Полтавской области

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, ночью 24 сентября РФ атаковала Полтавскую область беспилотными летательными аппаратами. В Миргородском районе были слышны взрывы.

Обломки вражеского дрона повредили несколько частных домов. Пострадавших у населения нет.

Однако обломки также попали в объекты энергетической инфраструктуры, оставив без электроснабжения 20 населённых пунктов. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Ситуация находится под контролем.

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