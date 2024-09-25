Силы ПВО уничтожили 28 "шахедов" и 4 ракеты во время атаки РФ на Украину

25 сентября Россия запустила по Украине 32 дрона-камикадзе. Наша противовоздушная оборона уничтожила 28 беспилотников, а также 4 сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, российские оккупанты атаковали:

Харьковщину зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа

Одещину — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря, а также 32 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Еще четыре вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала).

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

РФ снова атаковала Запорожье 24 сентября

24 сентября после 21:00 русская армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожье.

В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них — в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались.

По данным ГСЧС, из-под завалов спасен один мужчина.

Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены. Что касается последствий и количества поврежденных частных домов, информация уточняется, — добавили в ГСЧС.