Силы ПВО уничтожили 28 "шахедов" и 4 ракеты во время атаки РФ на Украину

25 сентября Россия запустила по Украине 32 дрона-камикадзе. Наша противовоздушная оборона уничтожила 28 беспилотников, а также 4 сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины успешно отразила атаку России, сбив 28 беспилотников и 4 управляемые ракеты Х-59/69.
- В результате авиаударов в Запорожье пострадали 7 человек, трое из них госпитализированы. Поисково-спасательные работы завершены.
- Участники борьбы с последствиями атак включают спасателей, полицию, волонтеров и другие службы. Окончательный ущерб уточняется.
- Атака РФ на Украину подчеркивает важность мобильных огневых групп и современных систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности страны.
- Информация об уничтоженных и локационно потерянных беспилотниках и ракетах Х-59/69 в различных регионах Украины требует дополнительного подтверждения.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, российские оккупанты атаковали:
Харьковщину зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа
Одещину — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря, а также 32 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ).
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя были сбиты 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Еще четыре вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала).
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
РФ снова атаковала Запорожье 24 сентября
24 сентября после 21:00 русская армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожье.
В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них — в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались.
По данным ГСЧС, из-под завалов спасен один мужчина.
Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены. Что касается последствий и количества поврежденных частных домов, информация уточняется, — добавили в ГСЧС.
Всего к ликвидации привлекалось 35 спасателей и 8 единиц техники. На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.
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