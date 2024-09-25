Силы ПВО уничтожили 28 "шахедов" и 4 ракеты во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 28 "шахедов" и 4 ракеты во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО уничтожили 28 "шахедов" и 4 ракеты во время атаки РФ на Украину
Read in English
Читати українською

25 сентября Россия запустила по Украине 32 дрона-камикадзе. Наша противовоздушная оборона уничтожила 28 беспилотников, а также 4 сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины успешно отразила атаку России, сбив 28 беспилотников и 4 управляемые ракеты Х-59/69.
  • В результате авиаударов в Запорожье пострадали 7 человек, трое из них госпитализированы. Поисково-спасательные работы завершены.
  • Участники борьбы с последствиями атак включают спасателей, полицию, волонтеров и другие службы. Окончательный ущерб уточняется.
  • Атака РФ на Украину подчеркивает важность мобильных огневых групп и современных систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности страны.
  • Информация об уничтоженных и локационно потерянных беспилотниках и ракетах Х-59/69 в различных регионах Украины требует дополнительного подтверждения.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, российские оккупанты атаковали:

  • Харьковщину зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа

  • Одещину — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря, а также 32 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Еще четыре вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала).

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

РФ снова атаковала Запорожье 24 сентября

24 сентября после 21:00 русская армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожье.

В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них — в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались.

По данным ГСЧС, из-под завалов спасен один мужчина.

Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены. Что касается последствий и количества поврежденных частных домов, информация уточняется, — добавили в ГСЧС.

Всего к ликвидации привлекалось 35 спасателей и 8 единиц техники. На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 5 ракет и 11 дронов во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО озвучили количество сбитых "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО озвучили количество сбитых "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?