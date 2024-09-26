Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и 4 авиаракета во время атаки РФ на Украину

26 сентября армия РФ выпустила по Украине 78 дронов-камикадзе и 6 ракет. Силы ПВО уничтожили 66 БпЛА и 4 ракеты во время очередной атаки окупантов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне атаковали Сумщину двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесщину - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск - Россия).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА.

Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала). Один вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, сообщили ПС. Поделиться

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

Что известно об атаке РФ на Киев 26 сентября

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, в направлении столицы летели более полутора десятков беспилотников.

Боевая работа о них продолжалась в течение 5 часов, в результате чего десяток дронов удалось уничтожить.

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением.

Пожар уже потушили.

Также повреждено около 20 автомобилей. В четырех жилых домах выбиты окна. Также обломки упали на территории детского сада.