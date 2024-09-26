Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и 4 авиаракета во время атаки РФ на Украину

26 сентября армия РФ выпустила по Украине 78 дронов-камикадзе и 6 ракет. Силы ПВО уничтожили 66 БпЛА и 4 ракеты во время очередной атаки окупантов.
Главные тезисы
- Силы ПВО уничтожили 66 “шахедов” и 4 авиаракеты в ходе атаки РФ на Украину.
- Авария на газовой трубе и пожар в Киеве произошли вследствие российской атаки.
- Армия РФ выпустила 78 дронов-камикадзе и 6 ракет в направлении украинских территорий.
- Противовоздушная оборона успешно действовала в различных регионах Украины, отражая атаки противника.
- Согласно КМВА, в результате атаки была повреждена газовая труба, пожар потушен, около 20 автомобилей повреждены.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, россияне атаковали Сумщину двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесщину - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.
Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск - Россия).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя были сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.
Что известно об атаке РФ на Киев 26 сентября
Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, в направлении столицы летели более полутора десятков беспилотников.
Боевая работа о них продолжалась в течение 5 часов, в результате чего десяток дронов удалось уничтожить.
В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением.
Пожар уже потушили.
Также повреждено около 20 автомобилей. В четырех жилых домах выбиты окна. Также обломки упали на территории детского сада.
Было также известно об одном раненом ребенке. Впоследствии по уточненным данным, информация о раненом ребенке в Киеве не подтвердилась. В КМВА отметили, что она получила ранения не из-за атаки БПЛА.
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