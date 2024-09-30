У Білорусі раптово розпочали перевірку боєздатності авіації та ППО

У Білорусі розпочали новий етап перевірки бойової готовності Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Він стартував 30 вересня.
Головні тези:
- У Білорусі розпочали нову перевірку бойової готовності військових частин Військово-повітряних сил та військ ППО.
- Лукашенко у своїй заяві висловив загрози про можливе використання ядерної зброї як відповіді на загрози від НАТО.
- Можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту під час пересування військової техніки в Білорусі.
- Дії Лукашенка та заяви про можливе використання ядерної зброї створюють напруженість у регіоні та загрозу світовому спокою.
Що відомо про перевірку ППО та призов резервістів у Білорусі
Як повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн“, під час перевірки основну увагу зосередять на готовності та спроможності військових частин і підрозділів ВПС та військ ППО виконувати свої завдання.
У Міноборони РБ також заявили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.
Лукашенко хизується “ядерною допомогою” Росії
Диктатор Білорусі цинічно хвалиться тим, що Росія “впишеться” за Білорусь і направить ядерну зброю на країни НАТО.
Також Лукашенко “пророкує”, що нібито “американці та поляки вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського, і потирають руки”, щоб застосувати свої військові сили проти Білорусі.
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