У Білорусі раптово розпочали перевірку боєздатності авіації та ППО
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У Білорусі раптово розпочали перевірку боєздатності авіації та ППО

У Білорусі раптово розпочали перевірку боєздатності авіації та ППО
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Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

У Білорусі розпочали новий етап перевірки бойової готовності Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Він стартував 30 вересня.

Головні тези:

  • У Білорусі розпочали нову перевірку бойової готовності військових частин Військово-повітряних сил та військ ППО.
  • Лукашенко у своїй заяві висловив загрози про можливе використання ядерної зброї як відповіді на загрози від НАТО.
  • Можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту під час пересування військової техніки в Білорусі.
  • Дії Лукашенка та заяви про можливе використання ядерної зброї створюють напруженість у регіоні та загрозу світовому спокою.

Що відомо про перевірку ППО та призов резервістів у Білорусі

Як повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн“, під час перевірки основну увагу зосередять на готовності та спроможності військових частин і підрозділів ВПС та військ ППО виконувати свої завдання.

Відповідно, до перевірки можуть залучити 2 зенітних ракетних і 2 радіотехнічні бригади, 5 зенітних ракетних полків і 3 авіаційні бази, — йдеться у повідомленні.

У Міноборони РБ також заявили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Лукашенко хизується “ядерною допомогою” Росії

Диктатор Білорусі цинічно хвалиться тим, що Росія “впишеться” за Білорусь і направить ядерну зброю на країни НАТО.

Я на форумі говорив, що напад на Білорусь — це третя світова війна. Дякую, нещодавно Путін це підтвердив, вносячи поправки до ядерної доктрини, що напад на РФ та Білорусь — ми застосовуємо ядерну зброю. Він підтвердив мої слова. У цьому була суть моєї заяви. Ядерна зброя. І РФ за нас втягується.

Також Лукашенко “пророкує”, що нібито “американці та поляки вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського, і потирають руки”, щоб застосувати свої військові сили проти Білорусі.

Ми застосуємо ядерну зброю — нам можуть відповісти. І щодо РФ, зокрема. Тому Росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія — це державний кордон. Наступлять на нього — відповідь буде миттєвою, — зазначив нелегітимний президент РБ.

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