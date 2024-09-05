В Білорусі знову задіяли авіацію для збиття російських "шахедів" — відео
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В Білорусі знову задіяли авіацію для збиття російських "шахедів" — відео

В Білорусі знову задіяли авіацію для збиття російських "шахедів" — відео
Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

5 вересня два ударні дрони "Шахед" залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Білоруські військові підняли в небо винищувачі.

Головні тези:

  • Білорусь використала авіацію для збиття російських дронів “Шахед”.
  • У цьому інциденті використовувалися винищувачі, які збивали дрони, що летіли з Чернігівської області.
  • Події відбувалися в Гомельській області, де чулися вибухи та спостерігали антидронну роботу.
  • У липні цього року до Білорусі залетіло декілька російських дронів, викликаючи серйозне занепокоєння у військових колах.

У Білорусі винищувачі збивали російські дрони

Як зазначається, о 1:30 з аеродрому Барановичі у Білорусі підняли в небо черговий винищувач. У Гомельському районі збивають "Шахеди" — було чути вибухи.

Двічі звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі". 

Також о 2:20 з аеродрому Барановичі піднято другий винищувач ВПС РБ. Він летів на південний схід.

Близько 10 дронів РФ залетіло до Білорусі у липні

Як зазначається, всього з 11 по 31 липня в Білорусь залітали дев'ять дронів. А саме:

  • один вибухнув і впав у Білорусі;

  • сім полетіли на територію України;

  • доля ще одного невідома.

Більшість із них, а точніше сім із дев'яти, за даними моніторингової групи, поверталися на територію України, інші ж залітали вглиб Білорусі.

Так дрон, який залетів до Білорусі вночі 13 липня, пройшов понад 350 км аж до самого Вітебська і після цього зник, що з ним було далі і де він — невідомо. Ще один "Шахед", який був четвертим за рахунком, 16 липня пролетів над Білоруссю понад 400 км та вибухнув, впавши в Жовтневому районі Гомельської області, — зазначає "Гаюн".

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