В Білорусі знову задіяли авіацію для збиття російських "шахедів" — відео

5 вересня два ударні дрони "Шахед" залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Білоруські військові підняли в небо винищувачі.

У Білорусі винищувачі збивали російські дрони

Як зазначається, о 1:30 з аеродрому Барановичі у Білорусі підняли в небо черговий винищувач. У Гомельському районі збивають "Шахеди" — було чути вибухи.

Двічі звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі".

Також о 2:20 з аеродрому Барановичі піднято другий винищувач ВПС РБ. Він летів на південний схід.

Близько 10 дронів РФ залетіло до Білорусі у липні

Як зазначається, всього з 11 по 31 липня в Білорусь залітали дев'ять дронів. А саме:

один вибухнув і впав у Білорусі;

сім полетіли на територію України;

доля ще одного невідома.

Більшість із них, а точніше сім із дев'яти, за даними моніторингової групи, поверталися на територію України, інші ж залітали вглиб Білорусі.