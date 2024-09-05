В Білорусі знову задіяли авіацію для збиття російських "шахедів" — відео

5 вересня два ударні дрони "Шахед" залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Білоруські військові підняли в небо винищувачі.
Головні тези:
- Білорусь використала авіацію для збиття російських дронів “Шахед”.
- У цьому інциденті використовувалися винищувачі, які збивали дрони, що летіли з Чернігівської області.
- Події відбувалися в Гомельській області, де чулися вибухи та спостерігали антидронну роботу.
- У липні цього року до Білорусі залетіло декілька російських дронів, викликаючи серйозне занепокоєння у військових колах.
У Білорусі винищувачі збивали російські дрони
Як зазначається, о 1:30 з аеродрому Барановичі у Білорусі підняли в небо черговий винищувач. У Гомельському районі збивають "Шахеди" — було чути вибухи.
Двічі звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі".
Також о 2:20 з аеродрому Барановичі піднято другий винищувач ВПС РБ. Він летів на південний схід.
Близько 10 дронів РФ залетіло до Білорусі у липні
Як зазначається, всього з 11 по 31 липня в Білорусь залітали дев'ять дронів. А саме:
один вибухнув і впав у Білорусі;
сім полетіли на територію України;
доля ще одного невідома.
Більшість із них, а точніше сім із дев'яти, за даними моніторингової групи, поверталися на територію України, інші ж залітали вглиб Білорусі.
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