В Беларуси снова задействовали авиацию для сбивания российских "шахедов" — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Беларуси снова задействовали авиацию для сбивания российских "шахедов" — видео

В Беларуси снова задействовали авиацию для сбивания российских "шахедов" — видео
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

5 сентября два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусские военные подняли в небо истребители.

Главные тезисы

  • Белорусская авиация пресекла попытки нарушения воздушного пространства российскими “шахедами”.
  • В июле в Беларусь залетели 10 дронов, вызвав обеспокоенность у военных и местных жителей.
  • Сбитые дроны вызвали взрывы в Гомельской области, раскрывая риски и угрозы для безопасности региона.
  • Мониторинговая группа отмечает сложность отслеживания маршрутов и исчезновение российских дронов после их вторжения в белорусское пространство.

В Беларуси истребители сбивали российские дроны

Как говорится, в 1:30 с аэродрома Барановичи в Беларуси подняли в небо очередной истребитель. В Гомельском районе сбивают "Шахеды" — были слышны взрывы.

Дважды звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01.34 и 01.36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе.

Также в 2:20 с аэродрома Барановичи был поднят второй истребитель ВВС РБ. Он летел к юго-востоку.

Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле

Как отмечается, всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:

  • один взорвался и упал в Беларуси;

  • семь улетели на территорию Украины;

  • судьба еще одного неизвестна.

Большинство из них, а точнее, семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.

Так дрон, который залетел в Беларусь ночью 13 июля, прошел более 350 км до самого Витебска и после этого исчез, что с ним было дальше и где он неизвестно. Еще один "Шахед", который был четвертым по счету, 16 июля пролетел над Беларусью более 400 км и взорвался, упав в Жовтневом районе Гомельской области, отмечает "Гаюн".

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