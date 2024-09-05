В Беларуси снова задействовали авиацию для сбивания российских "шахедов" — видео

5 сентября два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусские военные подняли в небо истребители.
Главные тезисы
- Белорусская авиация пресекла попытки нарушения воздушного пространства российскими “шахедами”.
- В июле в Беларусь залетели 10 дронов, вызвав обеспокоенность у военных и местных жителей.
- Сбитые дроны вызвали взрывы в Гомельской области, раскрывая риски и угрозы для безопасности региона.
- Мониторинговая группа отмечает сложность отслеживания маршрутов и исчезновение российских дронов после их вторжения в белорусское пространство.
В Беларуси истребители сбивали российские дроны
Как говорится, в 1:30 с аэродрома Барановичи в Беларуси подняли в небо очередной истребитель. В Гомельском районе сбивают "Шахеды" — были слышны взрывы.
Дважды звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01.34 и 01.36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе.
Также в 2:20 с аэродрома Барановичи был поднят второй истребитель ВВС РБ. Он летел к юго-востоку.
Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле
Как отмечается, всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:
один взорвался и упал в Беларуси;
семь улетели на территорию Украины;
судьба еще одного неизвестна.
Большинство из них, а точнее, семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.
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