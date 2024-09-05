В Беларуси снова задействовали авиацию для сбивания российских "шахедов" — видео

5 сентября два ударных дрона "Шахед" залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области. Белорусские военные подняли в небо истребители.

В Беларуси истребители сбивали российские дроны

Как говорится, в 1:30 с аэродрома Барановичи в Беларуси подняли в небо очередной истребитель. В Гомельском районе сбивают "Шахеды" — были слышны взрывы.

Дважды звуки взрыва слышали в Гомельском районе в 01.34 и 01.36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе.

Также в 2:20 с аэродрома Барановичи был поднят второй истребитель ВВС РБ. Он летел к юго-востоку.

Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле

Как отмечается, всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:

один взорвался и упал в Беларуси;

семь улетели на территорию Украины;

судьба еще одного неизвестна.

Большинство из них, а точнее, семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.