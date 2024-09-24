До України з Білорусі залетіла повітряна ціль — попередньо це був літак Як-130
Категорія
Україна
Дата публікації

До України з Білорусі залетіла повітряна ціль — попередньо це був літак Як-130

До України з Білорусі залетіла повітряна ціль — попередньо це був літак Як-130
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Джерело:  online.ua

На півночі України, у тому ж числі й у Києві, було оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо про "повітряну ціль", яка перетнула державний кордон з території Білорусії.

Головні тези:

  • Українські Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через перетин державного кордону зі сторони Білорусі.
  • Російські дрони, які залітають у сусідні країни, можуть мати різноманітні цілі, включаючи уникнення українських РЕБ та ППО.
  • Існують версії, що причиною дивних маршрутів дронів є антиросійські санкції та вплив РЕБ на їхню навігацію.

Що саме залетіло в Україну зі сторони Білорусі

Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний, — повідомляли Повітряні сили.

Проте моніторинговий канал "Біларускі Гаюн" зазначає, що, згідно з попередніми даними, це був навчально-бойовий літак Як-130 Військово-повітряних сил Білорусі.

Зазначається, що ціль перетнула білорусько-український кордон о 14:25.

Як-130 — це навчально-бойовий літак, розроблений для підготовки пілотів і виконання бойових операцій. Він може використовуватися як для навчання пілотів, так і для бойової підтримки наземних підрозділів. Завдяки своїй конструкції та електроніці, він також підходить для випробувань нових технологій і озброєнь у ролі літака-демонстратора.

Чому російські «шахеди» залітають в інші країни 

Щоночі росіяни запускають по Україні десятки дронів-камікадзе, але вони нерідко відхиляються від курсу. Інколи вони залітають на територію Польщі чи Румунії, але найчастіше опиняються у Білорусі.

Декілька разів фіксувались дивні маршрути «шахедів»: вони кружляли над населеними пунктами. 

За однією з версій, росіяни спеціально направляють дрони у Білорусь. Таким чином вони хочуть тимчасово вивести їх з радіуса дії українських РЕБ та ППО.

Друга версія пов’язана з проблемами навігації дронів. Вони можуть бути наслідками антиросійських санкцій.

Третя версія пов’язана з впливом РЕБ на ударні дрони, що і змушує їх змінювати курс.

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