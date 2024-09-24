До України з Білорусі залетіла повітряна ціль — попередньо це був літак Як-130

На півночі України, у тому ж числі й у Києві, було оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо про "повітряну ціль", яка перетнула державний кордон з території Білорусії.
Головні тези:
- Українські Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через перетин державного кордону зі сторони Білорусі.
- Російські дрони, які залітають у сусідні країни, можуть мати різноманітні цілі, включаючи уникнення українських РЕБ та ППО.
- Існують версії, що причиною дивних маршрутів дронів є антиросійські санкції та вплив РЕБ на їхню навігацію.
Що саме залетіло в Україну зі сторони Білорусі
Проте моніторинговий канал "Біларускі Гаюн" зазначає, що, згідно з попередніми даними, це був навчально-бойовий літак Як-130 Військово-повітряних сил Білорусі.
Зазначається, що ціль перетнула білорусько-український кордон о 14:25.
Як-130 — це навчально-бойовий літак, розроблений для підготовки пілотів і виконання бойових операцій. Він може використовуватися як для навчання пілотів, так і для бойової підтримки наземних підрозділів. Завдяки своїй конструкції та електроніці, він також підходить для випробувань нових технологій і озброєнь у ролі літака-демонстратора.
Чому російські «шахеди» залітають в інші країни
Щоночі росіяни запускають по Україні десятки дронів-камікадзе, але вони нерідко відхиляються від курсу. Інколи вони залітають на територію Польщі чи Румунії, але найчастіше опиняються у Білорусі.
Декілька разів фіксувались дивні маршрути «шахедів»: вони кружляли над населеними пунктами.
За однією з версій, росіяни спеціально направляють дрони у Білорусь. Таким чином вони хочуть тимчасово вивести їх з радіуса дії українських РЕБ та ППО.
Друга версія пов’язана з проблемами навігації дронів. Вони можуть бути наслідками антиросійських санкцій.
Третя версія пов’язана з впливом РЕБ на ударні дрони, що і змушує їх змінювати курс.
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