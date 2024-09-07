8 дронів РФ «заблукали» у Білорусі під час нічної атаки по Україні

Російські дрони знову нібито збились з курсу і залетіли у Білорусь. У ніч на 7 вересня вісім безпілотників РФ опинились на території сусідньої країни.
Головні тези:
- У ніч на 7 вересня 8 російських безпілотників (7 "шахедів" і 1 розвідувальний) порушили повітряний простір Білорусі.
- Дрони залітали з території України, більшість з них поверталися назад.
- Один з "шахедів" пролетів близько 200 км вглиб Білорусі, майже досягнувши кордону з Литвою.
- Аналітики припускають, що до півночі Білорусі могли долетіти два "шахеди", про що свідчить активність білоруської авіації.
- Існує кілька версій щодо причин відхилення дронів від курсу: навмисне скерування росіянами, проблеми з навігацією через санкції або вплив українських систем РЕБ.
8 дронів РФ залетіли у Білорусь
В ніч на 7 вересня мінімум вісім російських безпілотників порушували повітряний простір Білорусі. Вони залітали з території України, та в більшості випадків повертались назад.
У Білорусь залетіли сім дронів-камікадзе типу «шахед» та один розвідувальний БПЛА типу Supercam.
Один з Shahed-136 майже долетів до кордону з Литвою. Ударний дрон зайшов у повітряний простір Білорусі о 5:16.
«Шахед» залетів у Брестську область та продовжив рух на північ. Він пролетів приблизно 200 км та зник з радарів.
Розвідувальний дрон залетів у Білорусь зранку, о 8:13.
Аналітики вважають, що до півночі країни могли долетіти два «шахеди». Про це свідчить активність білоруської авіації у двох північних районах.
Чому «шахеди» залітають в інші країни
Щоночі росіяни запускають по Україні десятки дронів-камікадзе, але вони нерідко відхиляються від курсу. Інколи вони залітають на територію Польщі чи Румунії, але найчастіше опиняються у Білорусі.
Декілька разів фіксувались дивні маршрути «шахедів»: вони кружляли над населеними пунктами.
За однією з версій, росіяни спеціально направляють дрони у Білорусь. Таким чином вони хочуть тимчасово вивести їх з радіуса дії українських РЕБ та ППО.
Друга версія пов’язана з проблемами навігації дронів. Вони можуть бути наслідками антиросійських санкцій.
Третя версія пов’язана з впливом РЕБ на ударні дрони, що і змушує їх змінювати курс
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