8 дронів РФ «заблукали» у Білорусі під час нічної атаки по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

8 дронів РФ «заблукали» у Білорусі під час нічної атаки по Україні

шахед
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Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

Російські дрони знову нібито збились з курсу і залетіли у Білорусь. У ніч на 7 вересня вісім безпілотників РФ опинились на території сусідньої країни.

Головні тези:

  • У ніч на 7 вересня 8 російських безпілотників (7 "шахедів" і 1 розвідувальний) порушили повітряний простір Білорусі.
  • Дрони залітали з території України, більшість з них поверталися назад.
  • Один з "шахедів" пролетів близько 200 км вглиб Білорусі, майже досягнувши кордону з Литвою.
  • Аналітики припускають, що до півночі Білорусі могли долетіти два "шахеди", про що свідчить активність білоруської авіації.
  • Існує кілька версій щодо причин відхилення дронів від курсу: навмисне скерування росіянами, проблеми з навігацією через санкції або вплив українських систем РЕБ.

8 дронів РФ залетіли у Білорусь

В ніч на 7 вересня мінімум вісім російських безпілотників порушували повітряний простір Білорусі. Вони залітали з території України, та в більшості випадків повертались назад.

У Білорусь залетіли сім дронів-камікадзе типу «шахед» та один розвідувальний БПЛА типу Supercam.

Перший «шахед» зайшов із Чернігівської області України у напрямку Лоєва близько 23:20 і вже через 40 хвилин вилетів назад до України у напрямку Київського водосховища.

Один з Shahed-136 майже долетів до кордону з Литвою. Ударний дрон зайшов у повітряний простір Білорусі о 5:16. 

«Шахед» залетів у Брестську область та продовжив рух на північ. Він пролетів приблизно 200 км та зник з радарів.

Розвідувальний дрон залетів у Білорусь зранку, о 8:13.

Аналітики вважають, що до півночі країни могли долетіти два «шахеди». Про це свідчить активність білоруської авіації у двох північних районах. 

Чому «шахеди» залітають в інші країни 

Щоночі росіяни запускають по Україні десятки дронів-камікадзе, але вони нерідко відхиляються від курсу. Інколи вони залітають на територію Польщі чи Румунії, але найчастіше опиняються у Білорусі.

Декілька разів фіксувались дивні маршрути «шахедів»: вони кружляли над населеними пунктами. 

За однією з версій, росіяни спеціально направляють дрони у Білорусь. Таким чином вони хочуть тимчасово вивести їх з радіуса дії українських РЕБ та ППО.

Друга версія пов’язана з проблемами навігації дронів. Вони можуть бути наслідками антиросійських санкцій.

Третя версія пов’язана з впливом РЕБ на ударні дрони, що і змушує їх змінювати курс

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