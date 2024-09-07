8 дронів РФ «заблукали» у Білорусі під час нічної атаки по Україні

Російські дрони знову нібито збились з курсу і залетіли у Білорусь. У ніч на 7 вересня вісім безпілотників РФ опинились на території сусідньої країни.

8 дронів РФ залетіли у Білорусь

В ніч на 7 вересня мінімум вісім російських безпілотників порушували повітряний простір Білорусі. Вони залітали з території України, та в більшості випадків повертались назад.

У Білорусь залетіли сім дронів-камікадзе типу «шахед» та один розвідувальний БПЛА типу Supercam.

Перший «шахед» зайшов із Чернігівської області України у напрямку Лоєва близько 23:20 і вже через 40 хвилин вилетів назад до України у напрямку Київського водосховища. Поширити

Один з Shahed-136 майже долетів до кордону з Литвою. Ударний дрон зайшов у повітряний простір Білорусі о 5:16.

«Шахед» залетів у Брестську область та продовжив рух на північ. Він пролетів приблизно 200 км та зник з радарів.

Розвідувальний дрон залетів у Білорусь зранку, о 8:13.

Аналітики вважають, що до півночі країни могли долетіти два «шахеди». Про це свідчить активність білоруської авіації у двох північних районах.

Чому «шахеди» залітають в інші країни

Щоночі росіяни запускають по Україні десятки дронів-камікадзе, але вони нерідко відхиляються від курсу. Інколи вони залітають на територію Польщі чи Румунії, але найчастіше опиняються у Білорусі.

Декілька разів фіксувались дивні маршрути «шахедів»: вони кружляли над населеними пунктами.

За однією з версій, росіяни спеціально направляють дрони у Білорусь. Таким чином вони хочуть тимчасово вивести їх з радіуса дії українських РЕБ та ППО.

Друга версія пов’язана з проблемами навігації дронів. Вони можуть бути наслідками антиросійських санкцій.

Третя версія пов’язана з впливом РЕБ на ударні дрони, що і змушує їх змінювати курс