8 дронов РФ «заблудились» в Беларуси во время ночной атаки по Украине

Российские дроны снова якобы сбились с курса и залетели в Беларусь. В ночь на 7 сентября восемь беспилотников РФ оказались на территории соседней страны.
Главные тезисы
- В ночь на 7 сентября 8 российских беспилотников (7 "шахедов" и 1 разведывательный) нарушили воздушное пространство Беларуси.
- Дроны залетали с территории Украины, большинство из них возвращались назад.
- Один из "шахедов" пролетел около 200 км вглубь Беларуси, почти достигнув границы с Литвой.
- Аналитики предполагают, что к северу Беларуси могли долететь два "шахеда", о чем свидетельствует активность белорусской авиации.
- Существует несколько версий по поводу причин отклонения дронов от курса: умышленное направление россиянами, проблемы с навигацией из-за санкций или влияние украинских систем РЭБ.
8 дронов РФ залетели в Беларусь
В ночь на 7 сентября минимум восемь российских беспилотников нарушили воздушное пространство Белоруссии. Они залетали с территории Украины и в большинстве случаев возвращались назад.
В Беларусь залетели семь дронов-камикадзе типа «шахед» и один разведывательный БПЛА типа Supercam.
Один из Shahed-136 почти долетел до границы с Литвой. Ударный дрон вошел в воздушное пространство Беларуси в 5:16.
«Шахед» залетел в Брестскую область и продолжил движение на север. Он пролетел примерно 200 км и скрылся с радаров.
Разведывательный дрон залетел в Беларусь утром, в 8:13.
Аналитики считают, что к северу страны могли долететь два «шахеда». Об этом свидетельствует активность белорусской авиации в двух северных районах.
Почему «шахеды» залетают в другие страны
Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.
Несколько раз фиксировались странные маршруты «шахедов»: они кружили над населенными пунктами.
По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Беларусь. Таким образом они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.
Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.
Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их менять курс.
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