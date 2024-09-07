8 дронов РФ «заблудились» в Беларуси во время ночной атаки по Украине

Российские дроны снова якобы сбились с курса и залетели в Беларусь. В ночь на 7 сентября восемь беспилотников РФ оказались на территории соседней страны.

8 дронов РФ залетели в Беларусь

В ночь на 7 сентября минимум восемь российских беспилотников нарушили воздушное пространство Белоруссии. Они залетали с территории Украины и в большинстве случаев возвращались назад.

В Беларусь залетели семь дронов-камикадзе типа «шахед» и один разведывательный БПЛА типа Supercam.

Первый «шахед» зашел из Черниговской области Украины в направлении Лоева около 23:20 и уже через 40 минут вылетел назад в Украину в направлении Киевского водохранилища. Поделиться

Один из Shahed-136 почти долетел до границы с Литвой. Ударный дрон вошел в воздушное пространство Беларуси в 5:16.

«Шахед» залетел в Брестскую область и продолжил движение на север. Он пролетел примерно 200 км и скрылся с радаров.

Разведывательный дрон залетел в Беларусь утром, в 8:13.

Аналитики считают, что к северу страны могли долететь два «шахеда». Об этом свидетельствует активность белорусской авиации в двух северных районах.

Почему «шахеды» залетают в другие страны

Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.

Несколько раз фиксировались странные маршруты «шахедов»: они кружили над населенными пунктами.

По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Беларусь. Таким образом они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.

Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.

Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их менять курс.