Киевляне передали более тысячи дронов на Харьковское направление

Община Киева собрала средства и приобрела более 1000 дронов для украинских воинов, которые находятся на Харьковском направлении. Их уже передали защитникам.

На Харьковское направление поступила новая помощь от жителей столицы

Ее на этот участок фронта привез мэр Киева Виталий Кличко, который уже отчитался о масштабах поддержки украинских сил со стороны киевлян.

Он обратил внимание на то, что на Харьковском направлении до сих пор продолжаются сложные бои и сохраняется напряженная ситуация.

По словам Кличко, он отвез и передал от общины Киева нескольким бригадам самое необходимое оснащение. — БпЛА Mavic 3T и Mavic 3E.

Что важно понимать, речь идет о более чем 1 000 дронов Mavic разных типов.

112-й бригаде Территориальной обороны города Киева — 180 «птичек» (130 Mavic 3T и 50 Mavic 3E)

241-й бригаде ТРО столицы — 410 дронов (300 Mavic 3T и 110 Mavic 3E)

3-й отдельной штурмовой бригаде — 410 Mavic 3T.

1-й Президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко «Буревий» Нацгвардии Украины — партию «птичек» Mavic 3T.

Кроме того, Виталий Кличко подчеркнул, что Киев выделял и продолжит выделять средства на помощь нашим героическим защитникам.

Также мы привлекаем средства и передаем оборудование как благотворительную помощь (приобретенную не за бюджетные деньги). Помогаем украинским защитникам вместе! — добавил он. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте

Согласно данным Генштаба ВСУ, в течение 6 сентября между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 187 боевых столкновений.

Крайне сложной ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

Несмотря на это, во время боев за Покровск резервные украинские бригады начали контратаковать врага.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 КАБ. Поделиться

Кроме того, указано, что противник произвел более 4200 обстрелов, из них 129 — из реактивных систем залпового огня.