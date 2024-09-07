Киевляне передали более тысячи дронов на Харьковское направление

Община Киева собрала средства и приобрела более 1000 дронов для украинских воинов, которые находятся на Харьковском направлении. Их уже передали защитникам.
Главные тезисы
- Мэр Киева пообещал, что жители столицы всегда будут помогать украинским воинам.
- Ситуация на фронте остается напряженной с боевыми столкновениями и обстрелами со стороны российских оккупантов.
- Украинские защитники прибегают к контратакам на Покровском направлении.
На Харьковское направление поступила новая помощь от жителей столицы
Ее на этот участок фронта привез мэр Киева Виталий Кличко, который уже отчитался о масштабах поддержки украинских сил со стороны киевлян.
Он обратил внимание на то, что на Харьковском направлении до сих пор продолжаются сложные бои и сохраняется напряженная ситуация.
По словам Кличко, он отвез и передал от общины Киева нескольким бригадам самое необходимое оснащение. — БпЛА Mavic 3T и Mavic 3E.
Что важно понимать, речь идет о более чем 1 000 дронов Mavic разных типов.
112-й бригаде Территориальной обороны города Киева — 180 «птичек» (130 Mavic 3T и 50 Mavic 3E)
241-й бригаде ТРО столицы — 410 дронов (300 Mavic 3T и 110 Mavic 3E)
3-й отдельной штурмовой бригаде — 410 Mavic 3T.
1-й Президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко «Буревий» Нацгвардии Украины — партию «птичек» Mavic 3T.
Кроме того, Виталий Кличко подчеркнул, что Киев выделял и продолжит выделять средства на помощь нашим героическим защитникам.
Что известно о ситуации на фронте
Согласно данным Генштаба ВСУ, в течение 6 сентября между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 187 боевых столкновений.
Крайне сложной ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.
Несмотря на это, во время боев за Покровск резервные украинские бригады начали контратаковать врага.
Кроме того, указано, что противник произвел более 4200 обстрелов, из них 129 — из реактивных систем залпового огня.
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