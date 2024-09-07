Кияни передали понад тисячу дронів на Харківський напрямок — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Кияни передали понад тисячу дронів на Харківський напрямок — відео

Віталій Кличко
дрони

Громада Києва зібрала кошти та придбала понад 1000 дронів українських воїнам, які знаходяться на Харківському напрямку. Їх уже передали захисникам.

Головні тези:

  • Мер Києва пообіцяв, що мешканці столиці завжди будуть допомагати українським воїнам.
  • Ситуація на фронті залишається напруженою, з бойовими зіткненнями та обстрілами з боку російських окупантів.
  • Українські захисники вдаються до контратак на Покровському напрямку.

На Харківський напрямок надійшла нова допомога від мешканців столиці

Її на цю ділянку фронту привіз мер Києва Віталій Кличко, який відзвітував про масштаби підтримки українських сил з боку киян.

Він звернув увагу на те, що на Харківському напрямку досі тривають складні бої й зберігається напружена ситуація.

За словами Кличка, він іідвіз і передав від громади Києва кільком бригадам найнеобхідніше оснащення. — БпЛА Mavic 3T та Mavic 3E.

Що важливо розуміти, йдеться про понад 1 000 дронів Mavic різних типів.

  • 112-й бригаді Територіальної оборони міста Києва — 180 «пташок» (130 Mavic 3T і 50 Mavic 3E)

  • 241-й бригаді ТРО столиці — 410 дронів (300 Mavic 3T та 110 Mavic 3E)

  • 3-й окремій штурмовій бригаді — 410 Mavic 3T.

  • 1-й Президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій» Нацгвардії України — партію «пташок» Mavic 3T.

Окрім того, Віталій Кличко наголосив, що Київ виділяв і продовжить виділяти кошти на допомогу нашим героїчним захисникам.

Також ми залучаємо кошти та передаємо обладнання в якості благодійної допомоги (придбане не за бюджетні гроші). Допомагаємо українським захисникам разом! — додав він.

Що відомо про ситуацію на фронті

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом 6 вересня між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 187 бойових зіткнень.

Вкрай складною ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках.

Попри це, під час боїв за Покровськ резервні українські бригади почали контратакувати ворога.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 87 КАБів.

Окрім того, наголошується, що здійснив понад 4200 обстрілів, з них 129 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, два пункти управління БпЛА, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога.

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