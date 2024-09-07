Cили оборони України зупинили просування росіян на Куп'янському напрямку

Як повідомив 7 вересня командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, українські воїни змогли зупинити просування армії РФ на Куп'янському напрямку.

Що відбувається навколо Куп'янська

Юрій Федоренко офіційно підтвердив, що ворог зосередив велику кількість сил та засобів для проведення штурмів на Куп'янському напрямку.

Що важливо розуміти, раніше армія РФ дійсно досягла локальних тактичних успіхів на цій ділянці фронту.

Але на поточний момент, за рахунок об’єднаної роботи бригад, що тримають відтинок, спеціальних груп та інших представників Сил оборони, за моїм переконанням, вдалося повною мірою зупинити просування ворога, — наголосив Юрій Федоренко. Поширити

За його словами, не припиняється системна робота щодо максимального знищення сил та засобів ворога.

Сили оборони України наразі роблять все можливе, аби російські загарбники втратили можливість проводити штурмові дії.

Це важливе завдання, щоб противник не міг нарощувати той успіх, який мав попередньо. За останній період успіхів противника на полі бою також немає. Триває важка, системна, цілодобова робота Сил оборони, — додав комбат 92-ї ОШБр. Поширити

Українські воїни розпочали контратаки на Покровському напрямку

На цій ділянці фронту ситуація також зазначала суттєвих змін, адже до боїв за Покровськ долучилися резервні українські бригади.

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про:

бригаду "Кара-Даг" Національної гвардії,

бригаду НГУ "Азову",

93 механізовану бригаду Збройних сил України.

Так, 6 вересня Азовці офіційно підтвердили, що їм вдалося деокупувати частину селища Нью-Йорк та врятувати українських бійців, які знаходилися в оточенні.

Важливу роль також відіграють контратаки бригади "Кара-Даг" у Селидовому, прифронтовому місті на південний схід від Покровська.