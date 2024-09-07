Cили обороны Украины остановили продвижение россиян на Купянском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Cили обороны Украины остановили продвижение россиян на Купянском направлении

ВСУ
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Источник:  Эспрессо

Как сообщил 7 сентября командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, украинские воины смогли остановить продвижение армии РФ на Купянском направлении.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины активно проводят системную работу по уничтожению сил и средств врага.
  • Одна из главных целей заключается в том, чтобы нейтрализовать наступательный потенциал армии РФ.
  • На Покровском направлении начались контратаки резервных украинских бригад.

Что происходит вокруг Купянска

Юрий Федоренко официально подтвердил, что враг сосредоточил множество сил и средств для проведения штурмов на Купянском направлении.

Что важно понимать, ранее армия РФ действительно добилась локальных тактических успехов на этом участке фронта.

Но на текущий момент, за счет объединенной работы держащих отрезок бригад специальных групп и других представителей Сил обороны, по моему убеждению, удалось в полной мере остановить продвижение врага, — подчеркнул Юрий Федоренко.

По его словам, не прекращается системная работа для максимального уничтожения сил и средств врага.

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы российские захватчики потеряли возможность проводить штурмовые действия.

Это важная задача, чтобы противник не мог наращивать тот успех, который имел предварительно. За последний период успехов противника на поле боя тоже нет. Идет тяжелая, системная, круглосуточная работа Сил обороны, — добавил комбат 92 ОШБр.

Украинские воины начали контратаки на Покровском направлении

На этом участке фронта ситуация также претерпела существенных изменений, ведь к боям за Покровск присоединились резервные украинские бригады.

Как удалось узнать журналистам, речь идет о:

  • бригаде "Кара-Даг" Национальной гвардии,

  • бригаде НГУ "Азова",

  • 93 механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Так, 6 сентября Азовцы официально подтвердили, что им удалось деоккупировать часть поселка Нью-Йорк и спасти находившихся в окружении украинских бойцов.

Важную роль также играют контратаки бригады "Кара-Даг" в Селидовом, прифронтовом городе к юго-востоку от Покровска.

Уже несколько дней танки Т-64 бригады взрывают и захватывают российские танки и боевые машины, пытающиеся проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад.

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