Cили обороны Украины остановили продвижение россиян на Купянском направлении

Как сообщил 7 сентября командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, украинские воины смогли остановить продвижение армии РФ на Купянском направлении.

Что происходит вокруг Купянска

Юрий Федоренко официально подтвердил, что враг сосредоточил множество сил и средств для проведения штурмов на Купянском направлении.

Что важно понимать, ранее армия РФ действительно добилась локальных тактических успехов на этом участке фронта.

Но на текущий момент, за счет объединенной работы держащих отрезок бригад специальных групп и других представителей Сил обороны, по моему убеждению, удалось в полной мере остановить продвижение врага, — подчеркнул Юрий Федоренко. Поделиться

По его словам, не прекращается системная работа для максимального уничтожения сил и средств врага.

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы российские захватчики потеряли возможность проводить штурмовые действия.

Это важная задача, чтобы противник не мог наращивать тот успех, который имел предварительно. За последний период успехов противника на поле боя тоже нет. Идет тяжелая, системная, круглосуточная работа Сил обороны, — добавил комбат 92 ОШБр. Поделиться

Украинские воины начали контратаки на Покровском направлении

На этом участке фронта ситуация также претерпела существенных изменений, ведь к боям за Покровск присоединились резервные украинские бригады.

Как удалось узнать журналистам, речь идет о:

бригаде "Кара-Даг" Национальной гвардии,

бригаде НГУ "Азова",

93 механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Так, 6 сентября Азовцы официально подтвердили, что им удалось деоккупировать часть поселка Нью-Йорк и спасти находившихся в окружении украинских бойцов.

Важную роль также играют контратаки бригады "Кара-Даг" в Селидовом, прифронтовом городе к юго-востоку от Покровска.