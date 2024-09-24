В Украину из Беларуси залетела воздушная цель — предварительно это был самолет Як-130
Категория
Украина
Дата публикации

В Украину из Беларуси залетела воздушная цель — предварительно это был самолет Як-130

В Украину из Беларуси залетела воздушная цель — предварительно это был самолет Як-130
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

На севере Украины, в том числе и в Киеве, была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно о "воздушной цели", пересекшей государственную границу с территории Белоруссии.

Главные тезисы

  • В результате инцидента над Украиной была зафиксирована воздушная цель, оказавшаяся учебно-боевым самолетом Як-130 из Беларуси.
  • Як-130 используется как для обучения пилотов, так и для выполнения боевых операций, включая поддержку наземных подразделений.
  • Российские дроны-камикадзе часто отклоняются от курса, иногда попадая на территорию соседних стран, что может быть следствием антироссийских санкций.

Что именно залетело в Украину со стороны Беларуси

Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии , курс южный, — сообщали Воздушные силы.

Однако мониторинговый канал "Белорусские Гаюны" отмечает, что, согласно предварительным данным, это был учебно-боевой самолет Як-130 Военно-воздушных сил Беларуси.

Отмечается, что цель пересекла белорусско-украинскую границу в 14:25.

Як-130 — это учебно-боевой самолет, разработанный для подготовки пилотов и выполнения боевых операций. Он может использоваться как для обучения пилотов, так и для боевой поддержки наземных подразделений. Благодаря своей конструкции и электронике он также подходит для испытаний новых технологий и вооружений в роли самолета-демонстратора.

Почему российские «шахеды» залетают в другие страны

Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.

Несколько раз фиксировались странные маршруты "шахедов": они кружили над населенными пунктами.

По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Белоруссию. Таким образом, они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.

Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.

Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их изменять курс.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь впервые задействовала авиацию для сбивания российского "шахеда"
Беларусь впервые задействовала авиацию для сбивания российского "шахеда"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Беларуси снова задействовали авиацию для сбивания российских "шахедов" — видео
В Беларуси снова задействовали авиацию для сбивания российских "шахедов" — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
8 дронов РФ «заблудились» в Беларуси во время ночной атаки по Украине
шахед

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?