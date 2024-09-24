В Украину из Беларуси залетела воздушная цель — предварительно это был самолет Як-130

На севере Украины, в том числе и в Киеве, была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно о "воздушной цели", пересекшей государственную границу с территории Белоруссии.
Главные тезисы
- В результате инцидента над Украиной была зафиксирована воздушная цель, оказавшаяся учебно-боевым самолетом Як-130 из Беларуси.
- Як-130 используется как для обучения пилотов, так и для выполнения боевых операций, включая поддержку наземных подразделений.
- Российские дроны-камикадзе часто отклоняются от курса, иногда попадая на территорию соседних стран, что может быть следствием антироссийских санкций.
Что именно залетело в Украину со стороны Беларуси
Однако мониторинговый канал "Белорусские Гаюны" отмечает, что, согласно предварительным данным, это был учебно-боевой самолет Як-130 Военно-воздушных сил Беларуси.
Отмечается, что цель пересекла белорусско-украинскую границу в 14:25.
Як-130 — это учебно-боевой самолет, разработанный для подготовки пилотов и выполнения боевых операций. Он может использоваться как для обучения пилотов, так и для боевой поддержки наземных подразделений. Благодаря своей конструкции и электронике он также подходит для испытаний новых технологий и вооружений в роли самолета-демонстратора.
Почему российские «шахеды» залетают в другие страны
Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.
Несколько раз фиксировались странные маршруты "шахедов": они кружили над населенными пунктами.
По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Белоруссию. Таким образом, они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.
Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.
Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их изменять курс.
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