В Украину из Беларуси залетела воздушная цель — предварительно это был самолет Як-130

На севере Украины, в том числе и в Киеве, была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно о "воздушной цели", пересекшей государственную границу с территории Белоруссии.

Что именно залетело в Украину со стороны Беларуси

Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии , курс южный, — сообщали Воздушные силы. Поделиться

Однако мониторинговый канал "Белорусские Гаюны" отмечает, что, согласно предварительным данным, это был учебно-боевой самолет Як-130 Военно-воздушных сил Беларуси.

Отмечается, что цель пересекла белорусско-украинскую границу в 14:25.

Як-130 — это учебно-боевой самолет, разработанный для подготовки пилотов и выполнения боевых операций. Он может использоваться как для обучения пилотов, так и для боевой поддержки наземных подразделений. Благодаря своей конструкции и электронике он также подходит для испытаний новых технологий и вооружений в роли самолета-демонстратора.

Почему российские «шахеды» залетают в другие страны

Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.

Несколько раз фиксировались странные маршруты "шахедов": они кружили над населенными пунктами.

По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Белоруссию. Таким образом, они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.

Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.

Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их изменять курс.