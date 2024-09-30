В Беларуси внезапно приступили к проверке боеспособности авиации и ПВО

Что известно о проверке ПВО и призыве резервистов в Беларуси

Как сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", во время проверки основное внимание сосредоточится на готовности и способности воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО выполнять свои задачи.

Соответственно, к проверке могут привлечь 2 зенитных ракетных и 2 радиотехнических бригады, 5 зенитных ракетных полков и 3 авиационные базы, — говорится в сообщении. Поделиться

В Минобороны также заявили, что во время проверки запланировано передвижение военной техники. В этой связи возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Лукашенко кичится "ядерной помощью" России

Диктатор Беларуси цинично хвастается тем, что Россия "впишется" за Беларусь и направит ядерное оружие на страны НАТО.

Я на форуме говорил, что нападение на Беларусь — это третья мировая война. Спасибо недавно Путин это подтвердил, внося поправки к ядерной доктрине, что нападение на РФ и Беларусь — мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом была сущность моего заявления. Ядерное оружие. И РФ за нас вовлекается. Поделиться

Также Лукашенко "предсказывает", что якобы "американцы и поляки уже выстроились вдоль границы, особенно польской, и потирают руки", чтобы применить свои военные силы против Беларуси.