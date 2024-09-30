В Беларуси внезапно приступили к проверке боеспособности авиации и ПВО

В Беларуси начали новый этап проверки боевой готовности Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Он стартовал 30 сентября.
Главные тезисы
- Начало нового этапа проверки боеспособности авиации и ПВО в Беларуси стартовало 30 сентября.
- Проверка вооруженных сил сосредоточится на готовности воинских частей выполнять свои задачи, включая зенитные ракетные бригады, радиотехнические бригады и авиационные базы.
- Лукашенко высказывает угрозы о возможном применении ядерного оружия и вовлечении России в случае нападения на Беларусь со стороны стран НАТО.
- Диктатор также заявляет о предполагаемом сближении американских и польских военных сил у границы Беларуси и угрожает мгновенным ответом на преодоление государственной границы.
Что известно о проверке ПВО и призыве резервистов в Беларуси
Как сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", во время проверки основное внимание сосредоточится на готовности и способности воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО выполнять свои задачи.
В Минобороны также заявили, что во время проверки запланировано передвижение военной техники. В этой связи возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
Лукашенко кичится "ядерной помощью" России
Диктатор Беларуси цинично хвастается тем, что Россия "впишется" за Беларусь и направит ядерное оружие на страны НАТО.
Также Лукашенко "предсказывает", что якобы "американцы и поляки уже выстроились вдоль границы, особенно польской, и потирают руки", чтобы применить свои военные силы против Беларуси.
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