В Беларуси внезапно приступили к проверке боеспособности авиации и ПВО
Категория
Мир
Дата публикации

В Беларуси внезапно приступили к проверке боеспособности авиации и ПВО

В Беларуси внезапно приступили к проверке боеспособности авиации и ПВО
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

В Беларуси начали новый этап проверки боевой готовности Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Он стартовал 30 сентября.

Главные тезисы

  • Начало нового этапа проверки боеспособности авиации и ПВО в Беларуси стартовало 30 сентября.
  • Проверка вооруженных сил сосредоточится на готовности воинских частей выполнять свои задачи, включая зенитные ракетные бригады, радиотехнические бригады и авиационные базы.
  • Лукашенко высказывает угрозы о возможном применении ядерного оружия и вовлечении России в случае нападения на Беларусь со стороны стран НАТО.
  • Диктатор также заявляет о предполагаемом сближении американских и польских военных сил у границы Беларуси и угрожает мгновенным ответом на преодоление государственной границы.

Что известно о проверке ПВО и призыве резервистов в Беларуси

Как сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", во время проверки основное внимание сосредоточится на готовности и способности воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО выполнять свои задачи.

Соответственно, к проверке могут привлечь 2 зенитных ракетных и 2 радиотехнических бригады, 5 зенитных ракетных полков и 3 авиационные базы, — говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что во время проверки запланировано передвижение военной техники. В этой связи возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Лукашенко кичится "ядерной помощью" России

Диктатор Беларуси цинично хвастается тем, что Россия "впишется" за Беларусь и направит ядерное оружие на страны НАТО.

Я на форуме говорил, что нападение на Беларусь — это третья мировая война. Спасибо недавно Путин это подтвердил, внося поправки к ядерной доктрине, что нападение на РФ и Беларусь — мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом была сущность моего заявления. Ядерное оружие. И РФ за нас вовлекается.

Также Лукашенко "предсказывает", что якобы "американцы и поляки уже выстроились вдоль границы, особенно польской, и потирают руки", чтобы применить свои военные силы против Беларуси.

Мы применим ядерное оружие — нам могут ответить. И в отношении РФ, в т.ч. Потому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не желает и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступят на него — ответ будет мгновенным, — отметил нелегитимный президент РБ.

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