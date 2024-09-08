Беларусь не может передать России РСЗО "Полонез" — какая причина
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Мир
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Беларусь не может передать России РСЗО "Полонез" — какая причина

Путин
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Источник:  online.ua

Согласно данным обозревателя Никола Миковича, официальный Минск пока не может передать России реактивные системы залпового огня "Полонез", поскольку не получил согласия от Китая.

Главные тезисы

  • Китай может влиять на некоторые решения Беларуси касательно РФ.
  • Беларусь и Китай минимизируют сотрудничество с Россией, потому что боятся мести Запада.
  • Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского указал на возможный сценарий выхода Лукашенко из-под контроля Путина.

В России возникли новые проблемы

Как отметил Микович в материале для издания South China Morning Post, поскольку "Полонез" использует ракеты китайского производства, то Лукашенко и Путин не смогут договориться о поставках, пока официальный Пекин не даст "зеленый свет".

Эксперт также обратил внимание на то, что белорусский диктатор и китайский президент пытаются не пересекать красные линии Запада в военном сотрудничестве между собой и Россией.

Что важно понимать, на этом фоне их связи в ближайшем будущем будут оставаться преимущественно в экономической сфере.

Микович также добавил, что с точки зрения Пекина Беларусь является не только важным партнером, но и критически важным хабом для его инициативы "Один пояс, один путь", а также для грузовых поездов между Китаем и Европой.

Поэтому неудивительно, что обе страны договорились об усилении сотрудничества по грузовым поездам Китай-Европа путем продвижения инфраструктурного сообщения и совместного обеспечения безопасности железнодорожного транспортного коридора Китай-Европа, — добавил обозреватель.

Когда Лукашенко пойдет на уступки Западу

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA объяснил, когда белорусский диктатор Александр Лукашенко может выйти из-под контроля Путина.

И.о. командира Полка считает, что действительно существует сценарий, когда Лукашенко перестанет подчиняться Путину.

Условно говоря, если Путина не будет завтра, у России есть силы, которые ждали этого момента и будут хотеть поскорее сесть за стол переговоров. Однако стол переговоров будет не на тех условиях, которые были озвучены, а на условиях Украины. Может, тогда Лукашенко сразу начнет: "ай-яй-яй, меня заставили это все — Путин". Но если все пойдет так, как сейчас, то на него ничего не повлияет, — подытожил он.

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