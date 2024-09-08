Беларусь не может передать России РСЗО "Полонез" — какая причина

Согласно данным обозревателя Никола Миковича, официальный Минск пока не может передать России реактивные системы залпового огня "Полонез", поскольку не получил согласия от Китая.
Главные тезисы
- Китай может влиять на некоторые решения Беларуси касательно РФ.
- Беларусь и Китай минимизируют сотрудничество с Россией, потому что боятся мести Запада.
- Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского указал на возможный сценарий выхода Лукашенко из-под контроля Путина.
В России возникли новые проблемы
Как отметил Микович в материале для издания South China Morning Post, поскольку "Полонез" использует ракеты китайского производства, то Лукашенко и Путин не смогут договориться о поставках, пока официальный Пекин не даст "зеленый свет".
Эксперт также обратил внимание на то, что белорусский диктатор и китайский президент пытаются не пересекать красные линии Запада в военном сотрудничестве между собой и Россией.
Что важно понимать, на этом фоне их связи в ближайшем будущем будут оставаться преимущественно в экономической сфере.
Микович также добавил, что с точки зрения Пекина Беларусь является не только важным партнером, но и критически важным хабом для его инициативы "Один пояс, один путь", а также для грузовых поездов между Китаем и Европой.
Когда Лукашенко пойдет на уступки Западу
Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA объяснил, когда белорусский диктатор Александр Лукашенко может выйти из-под контроля Путина.
И.о. командира Полка считает, что действительно существует сценарий, когда Лукашенко перестанет подчиняться Путину.
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