Беларусь не может передать России РСЗО "Полонез" — какая причина

Согласно данным обозревателя Никола Миковича, официальный Минск пока не может передать России реактивные системы залпового огня "Полонез", поскольку не получил согласия от Китая.

В России возникли новые проблемы

Как отметил Микович в материале для издания South China Morning Post , поскольку "Полонез" использует ракеты китайского производства, то Лукашенко и Путин не смогут договориться о поставках, пока официальный Пекин не даст "зеленый свет".

Эксперт также обратил внимание на то, что белорусский диктатор и китайский президент пытаются не пересекать красные линии Запада в военном сотрудничестве между собой и Россией.

Что важно понимать, на этом фоне их связи в ближайшем будущем будут оставаться преимущественно в экономической сфере.

Микович также добавил, что с точки зрения Пекина Беларусь является не только важным партнером, но и критически важным хабом для его инициативы "Один пояс, один путь", а также для грузовых поездов между Китаем и Европой.

Поэтому неудивительно, что обе страны договорились об усилении сотрудничества по грузовым поездам Китай-Европа путем продвижения инфраструктурного сообщения и совместного обеспечения безопасности железнодорожного транспортного коридора Китай-Европа, — добавил обозреватель. Поделиться

Когда Лукашенко пойдет на уступки Западу

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA объяснил, когда белорусский диктатор Александр Лукашенко может выйти из-под контроля Путина.

И.о. командира Полка считает, что действительно существует сценарий, когда Лукашенко перестанет подчиняться Путину.