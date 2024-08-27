Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его якобы призывают "плюнуть на РФ" и присоединиться к Украине в развязанной Кремлем преступной войне.
Главные тезисы
- Лукашенко заявил о призывах присоединиться к Украине в войне против РФ.
- Военный конфликт с Украиной может обострить ситуацию в Беларуси и подорвать режим Лукашенко, считают аналитики.
- Наращивание белорусских войск у границы с Украиной, по мнению экспертов, направлено на отвлечение и растягивание украинских военных.
- Предполагаемое вторжение Беларуси в Украину или участие в войне может сделать Лукашенко непопулярным внутри страны и усилить внутреннее недовольство.
- Аналитики убеждены, что Лукашенко, стремясь сохранить контроль над общественными настроениями, вероятно, не рискнет начать войну с Украиной в свете предстоящих президентских выборов.
Лукашенко заявляет о попытках уговорить его перейти на сторону Украины
Он не стал уточнять, от кого поступают эти предложения и не уведомил никаких деталей.
Лукашенко дерзко заявил, что белорусы вынуждены жить в сверхсложное время.
Что известно о деятельности армии Беларуси на границе с Украиной
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко из-за опасений за собственный режим вряд ли решится начать войну против Украины.
Однако белорусская армия может преследовать цель отвлечь и растянуть украинских военных вдоль границы.
В МИД Украины недавно призвали Беларусь увести войска от границы и предупредили, что любые агрессивные и провокационные действия встретят ответ.
Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил 26 августа, что украинские войска в ответ укрепляют участок границы с Беларусью.
Аналитики добавляют, что президентские выборы в Беларуси должны состояться в феврале 2025 года и Лукашенко, вероятно, хочет сохранить контроль над общественными настроениями, а также влияние на своих военных для подавления любых протестов, связанных с выборами, как он это сделал. конце 2020 года.
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