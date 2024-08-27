Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его якобы призывают "плюнуть на РФ" и присоединиться к Украине в развязанной Кремлем преступной войне.

Лукашенко заявляет о попытках уговорить его перейти на сторону Украины

Нам сейчас советуют, подбрасывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай здесь отступи, там уволь". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, и отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы не можем принять на 99%, - заявляет белорусский диктатор. Поделиться

Александр Лукашенко

Он не стал уточнять, от кого поступают эти предложения и не уведомил никаких деталей.

Лукашенко дерзко заявил, что белорусы вынуждены жить в сверхсложное время.

Мы живем в сверхсложное время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас? Мы должны держать это в поле зрения. Что нам нужно в этой ситуации – страну, махину эту (маленькая Беларусь – она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это выходит, но это тяжелая работа, – цинично подчеркнул белорусский диктатор. Поделиться

Что известно о деятельности армии Беларуси на границе с Украиной

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко из-за опасений за собственный режим вряд ли решится начать войну против Украины.

Однако белорусская армия может преследовать цель отвлечь и растянуть украинских военных вдоль границы.

В МИД Украины недавно призвали Беларусь увести войска от границы и предупредили, что любые агрессивные и провокационные действия встретят ответ.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил 26 августа, что украинские войска в ответ укрепляют участок границы с Беларусью.

Нынешнее наращивание белорусских войск вдоль украинской границы, вероятно, преследует цель отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта, поскольку, по оценкам ISW, белорусские войска по-прежнему вряд ли вторгнутся в Украину из-за ограничений, стоящих перед самопровозглашенным президентом. Александром Лукашенко. Белорусское вторжение в Украину или даже военное участие Беларуси в войне ухудшит способность Лукашенко защищать свой режим (и будет очень непопулярным внутри страны), и ISW ранее оценивал, что Лукашенко крайне маловероятно рискнет пойти на войну с Украиной, которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее белорусское недовольство, – подчеркивают аналитики. Поделиться

Аналитики добавляют, что президентские выборы в Беларуси должны состояться в феврале 2025 года и Лукашенко, вероятно, хочет сохранить контроль над общественными настроениями, а также влияние на своих военных для подавления любых протестов, связанных с выборами, как он это сделал. конце 2020 года.