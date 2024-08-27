Лукашенко заявил о призывах встать на сторону Украины в войне против РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Лукашенко заявил о призывах встать на сторону Украины в войне против РФ

Александр Лукашенко
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его якобы призывают "плюнуть на РФ" и присоединиться к Украине в развязанной Кремлем преступной войне.

Главные тезисы

  • Лукашенко заявил о призывах присоединиться к Украине в войне против РФ.
  • Военный конфликт с Украиной может обострить ситуацию в Беларуси и подорвать режим Лукашенко, считают аналитики.
  • Наращивание белорусских войск у границы с Украиной, по мнению экспертов, направлено на отвлечение и растягивание украинских военных.
  • Предполагаемое вторжение Беларуси в Украину или участие в войне может сделать Лукашенко непопулярным внутри страны и усилить внутреннее недовольство.
  • Аналитики убеждены, что Лукашенко, стремясь сохранить контроль над общественными настроениями, вероятно, не рискнет начать войну с Украиной в свете предстоящих президентских выборов.

Лукашенко заявляет о попытках уговорить его перейти на сторону Украины

Нам сейчас советуют, подбрасывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай здесь отступи, там уволь". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, и отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы не можем принять на 99%, - заявляет белорусский диктатор.

Лукашенко заявляет о попытках уговорить его присоединиться к Украине в войне против РФ
Александр Лукашенко

Он не стал уточнять, от кого поступают эти предложения и не уведомил никаких деталей.

Лукашенко дерзко заявил, что белорусы вынуждены жить в сверхсложное время.

Мы живем в сверхсложное время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас? Мы должны держать это в поле зрения. Что нам нужно в этой ситуации – страну, махину эту (маленькая Беларусь – она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это выходит, но это тяжелая работа, – цинично подчеркнул белорусский диктатор.

Что известно о деятельности армии Беларуси на границе с Украиной

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко из-за опасений за собственный режим вряд ли решится начать войну против Украины.

Однако белорусская армия может преследовать цель отвлечь и растянуть украинских военных вдоль границы.

В МИД Украины недавно призвали Беларусь увести войска от границы и предупредили, что любые агрессивные и провокационные действия встретят ответ.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил 26 августа, что украинские войска в ответ укрепляют участок границы с Беларусью.

Нынешнее наращивание белорусских войск вдоль украинской границы, вероятно, преследует цель отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта, поскольку, по оценкам ISW, белорусские войска по-прежнему вряд ли вторгнутся в Украину из-за ограничений, стоящих перед самопровозглашенным президентом. Александром Лукашенко. Белорусское вторжение в Украину или даже военное участие Беларуси в войне ухудшит способность Лукашенко защищать свой режим (и будет очень непопулярным внутри страны), и ISW ранее оценивал, что Лукашенко крайне маловероятно рискнет пойти на войну с Украиной, которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее белорусское недовольство, – подчеркивают аналитики.

Аналитики добавляют, что президентские выборы в Беларуси должны состояться в феврале 2025 года и Лукашенко, вероятно, хочет сохранить контроль над общественными настроениями, а также влияние на своих военных для подавления любых протестов, связанных с выборами, как он это сделал. конце 2020 года.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко начал задумываться о последствиях краха России
Олександр Лукашенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГНСУ опровергли заявления Лукашенко о новой переброске войск к границе с Украиной
В ГНСУ опровергли заявления Лукашенко о новой переброске войск к границе с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко стягивает беларуские войска и вагнеровцев к украинской границе — заявление МИД
МИД Украины
Лукашенко и Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?