В ГНСУ опровергли заявления Лукашенко о новой переброске войск к границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

В ГНСУ опровергли заявления Лукашенко о новой переброске войск к границе с Украиной

В ГНСУ опровергли заявления Лукашенко о новой переброске войск к границе с Украиной
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Источник:  Украинская правда

Государственная пограничная служба Украины заявила, что не фиксирует увеличение количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.

Главные тезисы

  • Государственная пограничная служба Украины опровергла заявления Лукашенко о переброске войск к границе с Украиной.
  • Лукашенко продолжает нагнетать напряженную обстановку агрессивными заявлениями, не соответствующими действительности.
  • Риторика Лукашенко постоянно нагнетает ситуацию с периодичностью в угоду стране-террористке, не имея реального основания.
  • Согласно ГНСУ, на границе с Беларусью ситуация без изменений, и не наблюдается увеличения техники или личного состава белорусских войск.

Заявления Лукашенко об очередном переброске войск к границе с Украиной является фейком

Спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко заявил, что Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями, не соответствующими действительности.

Ситуация на границе с Республикой Беларусь – без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы, - отметил Андрей Демченко.

Что этому предшествовало

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перебросил на границу с Украиной почти треть своей армии.

Видя их агрессивную политику (Украина — ред.), мы ввели туда и разместили в определенных точках — так, как это в случае войны, обороны было бы, — наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и другие - наиболее подготовлены, они свою работу делают, - заявил Лукашенко.

Кроме этого, Лукашенко считает, что украинские войска в значительном количестве находятся на границе с Беларусью, потому что думают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".

В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было, заявил Лукашенко.

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