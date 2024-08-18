В ГНСУ опровергли заявления Лукашенко о новой переброске войск к границе с Украиной

Видя их агрессивную политику (Украина — ред.), мы ввели туда и разместили в определенных точках — так, как это в случае войны, обороны было бы, — наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и другие - наиболее подготовлены, они свою работу делают, - заявил Лукашенко.