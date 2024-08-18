В ГНСУ опровергли заявления Лукашенко о новой переброске войск к границе с Украиной

Государственная пограничная служба Украины заявила, что не фиксирует увеличение количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.
Главные тезисы
- Государственная пограничная служба Украины опровергла заявления Лукашенко о переброске войск к границе с Украиной.
- Лукашенко продолжает нагнетать напряженную обстановку агрессивными заявлениями, не соответствующими действительности.
- Риторика Лукашенко постоянно нагнетает ситуацию с периодичностью в угоду стране-террористке, не имея реального основания.
- Согласно ГНСУ, на границе с Беларусью ситуация без изменений, и не наблюдается увеличения техники или личного состава белорусских войск.
Заявления Лукашенко об очередном переброске войск к границе с Украиной является фейком
Спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко заявил, что Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями, не соответствующими действительности.
Что этому предшествовало
18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перебросил на границу с Украиной почти треть своей армии.
Кроме этого, Лукашенко считает, что украинские войска в значительном количестве находятся на границе с Беларусью, потому что думают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".
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