У ДПСУ спростували заяви Лукашенка про нове перекидання військ до кордону з Україною

Державна прикордонна служба України заявила, що не фіксує збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

Заяви Лукашенка про чергове перекидання військ до кордону з Україною є фейком

Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко заявив, що Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності.

Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь — без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці. Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону, — зазначив Андрій Демченко. Поширити

Що цьому передувало

18 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії.

Бачачи їхню (України — ред.) агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках — так, як це в разі війни, оборони було б, — наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи — "Альфа", "Алмаз" та інші — найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять, — заявив Лукашенко. Поширити

Окрім цього Лукашенко вважає, що українські війська у значній кількості знаходяться на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".