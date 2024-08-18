У ДПСУ спростували заяви Лукашенка про нове перекидання військ до кордону з Україною

Державна прикордонна служба України заявила, що не фіксує збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.
Головні тези:
- ДПСУ стверджує відсутність збільшення техніки та особового складу військ Білорусі біля кордону з Україною.
- Заяви Лукашенка про перекидання військ виявилися фейком, що надмірно нагнітає інформаційну обстановку.
- Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною, без змін.
Заяви Лукашенка про чергове перекидання військ до кордону з Україною є фейком
Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко заявив, що Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності.
Що цьому передувало
18 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії.
Окрім цього Лукашенко вважає, що українські війська у значній кількості знаходяться на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".
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