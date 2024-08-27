Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його нібито закликають “плюнути на РФ” та приєднатись до України у розв'язаній Кремлем злочинній війні.

Лукашенко заявляє про спроби вмовити його перейти на бік України

Нам зараз радять, підкидають з боку (на мене все це виливається): "Давай тут відступи, там звільни". Починаючи звідси і закінчуючи: "Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо". Доходить і до цього. Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%, - заявляє білоруський диктатор. Поширити

Олександр Лукашенко

Він не став уточнювати, від кого надходять ці пропозиції і не повідомив жодних деталей.

Лукашенко зухвало заявив, що білоруси змушені жити у надскладний час.

Ми живемо в надскладний час. Я не кажу про те, що на півдні в нас війна йде. Що ці скажені на Заході готують проти нас. Ми повинні це тримати в полі зору. Що нам треба в цій ситуації – країну, махину цю (маленька Білорусь – вона не така маленька, коли займаєшся нею загалом), розвернути із Заходу на Схід. Треба забезпечити, щоб тебе прийняли на Сході. Слава богу, у нас це виходить, але це важка робота, - цинічно підкреслив білоруський диктатор. Поширити

Що відомо про діяльність армії Білорусі на кордоні з Україною

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко через побоювання за власний режим навряд чи наважиться розпочати війну проти України.

Однак білоруська армія може мати на меті відволікти і розтягнути українських військових вздовж кордону.

В МЗС України нещодавно закликали Білорусь відвести війська від кордону і попередили, що будь-які агресивні та провокаційні дії зустрінуть належну відповідь.

Крім того, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив 26 серпня, що українські війська у відповідь укріплюють ділянку кордону з Білоруссю.

Нинішнє нарощування білоруських військ уздовж українського кордону, ймовірно, має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту, оскільки, за оцінками ISW, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну через обмеження, що стоять перед самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Білоруське вторгнення в Україну або навіть військова участь Білорусі у війні погіршить здатність Лукашенка захищати свій режим (і буде дуже непопулярним всередині країни), і ISW раніше оцінював, що Лукашенко вкрай малоймовірно ризикне піти на війну з Україною, яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення, - підкреслюють аналітики. Поширити

Аналітики додають, що президентські вибори в Білорусі мають відбутися в лютому 2025 року, і Лукашенко, ймовірно, хоче зберегти контроль над суспільними настроями, а також вплив на своїх військових для придушення будь-яких протестів, пов'язаних з виборами, як він це зробив наприкінці 2020 року.