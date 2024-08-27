Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його нібито закликають “плюнути на РФ” та приєднатись до України у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Головні тези:
- Лукашенко заявив про заклики приєднатися до війни проти РФ та підтримати Україну.
- Білоруський диктатор вказав на спроби відвести увагу від внутрішніх проблем шляхом участі у міжнародних конфліктах.
- Аналітики вважають, що військовий конфлікт з Україною може загострити ситуацію в Білорусі та підірвати режим Лукашенка.
- Пропозиція Лукашенка приєднатися до України у війні викликає сумніви щодо його політичних мотивацій та можливих наслідків.
- Напружена ситуація на кордоні з Україною та рухи білоруської армії на межі спричиняють обурення та побоювання українських військових та аналітиків.
Лукашенко заявляє про спроби вмовити його перейти на бік України
Він не став уточнювати, від кого надходять ці пропозиції і не повідомив жодних деталей.
Лукашенко зухвало заявив, що білоруси змушені жити у надскладний час.
Що відомо про діяльність армії Білорусі на кордоні з Україною
За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко через побоювання за власний режим навряд чи наважиться розпочати війну проти України.
Однак білоруська армія може мати на меті відволікти і розтягнути українських військових вздовж кордону.
В МЗС України нещодавно закликали Білорусь відвести війська від кордону і попередили, що будь-які агресивні та провокаційні дії зустрінуть належну відповідь.
Крім того, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив 26 серпня, що українські війська у відповідь укріплюють ділянку кордону з Білоруссю.
Аналітики додають, що президентські вибори в Білорусі мають відбутися в лютому 2025 року, і Лукашенко, ймовірно, хоче зберегти контроль над суспільними настроями, а також вплив на своїх військових для придушення будь-яких протестів, пов'язаних з виборами, як він це зробив наприкінці 2020 року.
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