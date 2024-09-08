Білорусь не може передати Росії РСЗВ "Полонез" — яка причина

Згідно з даними оглядача Нікола Міковіча, офіційний Мінськ наразі не може передати Росії реактивні системи залпового вогню "Полонез", оскільки не отримав згоду від Китаю.

У Росії виникли нові проблеми

Як зазначив Міковіч у матеріалі для видання South China Morning Post , оскільки "Полонез" використовує ракети китайського виробництва, то Лукашенко та Путін не зможуть домовитися про постачання, поки офіційний Пекін не дасть “зелене світло”.

Експерт також звернув увагу на те, що білоруський диктатор та китайський президент намагаються не перетинати червоні лінії Заходу у військовій співпраці між собою та Росією.

Що важливо розуміти, на цьому тлі їхні зв'язки у найближчому майбутньому будуть залишатися переважно в економічній сфері.

Міковіч також додав, що з точки зору Пекіна, Білорусь є не лише важливим партнером, але й критично важливим хабом для його ініціативи "Один пояс, один шлях", а також для вантажних поїздів між Китаєм та Європою.

Тому не дивно, що обидві країни домовилися про посилення співпраці щодо вантажних поїздів Китай-Європа шляхом просування інфраструктурного сполучення та спільного забезпечення безпеки залізничного транспортного коридору Китай-Європа, — додав оглядач. Поширити

Коли Лукашенко піде на поступки Заходу

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей в інтерв’ю для Online.UA пояснив, коли білоруський диктатор Олександр Лукашенко може вийти з-під контролю Путіна.

Т.в.о. командира Полку вважає, що дійсно існує сценарій, коли Лукашенко припинить підкорятися Путіну.