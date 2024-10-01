Сили ППО збили 29 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі чергової атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, росіяни запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська, Курська, миса Чауда у Криму.

В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

У вересні Росія щодня атакувала Україну шахедами. Скільки знищено

За вересень 2024 року не було жодного дня, коли б російські окупанти не запускали по Україні дрони-шахеди.

Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу шахед, з яких було збито 1107, а ще деяка частина пригнічена засобами РЕБ.

У середньому росіяни запускали по 44 шахеди щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72. Поширити

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджає, що одна з нових цілей країни-агресорки РФ полягає в тому, щоб перейти у майже цілодобовий режим атак по Україні.

За словами Андрія Коваленка, регулярні зальоти російських “шахедів” є елементом розвідки.

Для ворога згадані дрони залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції.