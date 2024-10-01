Сили ППО збили 29 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

1 жовтня російські війська атакували Україну 32 ударними БпЛА типу “Shahed”. Наша протиповітряна оборона збила 29 дронів.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ на Україну було збито 29 ворожих дронів типу “Shahed” у різних областях країни.
- За вересень 2024 року було запущено 1339 ударних БПЛА типу “Shahed”, з яких збито 1107.
- Росія планує перейти до майже цілодобових атак на Україну за допомогою “шахедів” як елементу розвідки та ударної зброї на ближні дистанції.
- Керівник Центру протидії дезінформації РНБО вказує на те, що регулярні атаки російських дронів є складовою стратегії ворога для залучення тривог у регіонах.
У Повітряних силах розкрили деталі чергової атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, росіяни запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська, Курська, миса Чауда у Криму.
В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.
У вересні Росія щодня атакувала Україну шахедами. Скільки знищено
За вересень 2024 року не було жодного дня, коли б російські окупанти не запускали по Україні дрони-шахеди.
Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу шахед, з яких було збито 1107, а ще деяка частина пригнічена засобами РЕБ.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджає, що одна з нових цілей країни-агресорки РФ полягає в тому, щоб перейти у майже цілодобовий режим атак по Україні.
За словами Андрія Коваленка, регулярні зальоти російських “шахедів” є елементом розвідки.
Для ворога згадані дрони залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції.
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