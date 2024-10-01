Сили ППО збили 29 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 29 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 29 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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1 жовтня російські війська атакували Україну 32 ударними БпЛА типу “Shahed”. Наша протиповітряна оборона збила 29 дронів.

Головні тези:

  • У результаті атаки РФ на Україну було збито 29 ворожих дронів типу “Shahed” у різних областях країни.
  • За вересень 2024 року було запущено 1339 ударних БПЛА типу “Shahed”, з яких збито 1107.
  • Росія планує перейти до майже цілодобових атак на Україну за допомогою “шахедів” як елементу розвідки та ударної зброї на ближні дистанції.
  • Керівник Центру протидії дезінформації РНБО вказує на те, що регулярні атаки російських дронів є складовою стратегії ворога для залучення тривог у регіонах.

У Повітряних силах розкрили деталі чергової атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, росіяни запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська, Курська, миса Чауда у Криму.

В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

У вересні Росія щодня атакувала Україну шахедами. Скільки знищено

За вересень 2024 року не було жодного дня, коли б російські окупанти не запускали по Україні дрони-шахеди.

Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу шахед, з яких було збито 1107, а ще деяка частина пригнічена засобами РЕБ.

У середньому росіяни запускали по 44 шахеди щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджає, що одна з нових цілей країни-агресорки РФ полягає в тому, щоб перейти у майже цілодобовий режим атак по Україні.

За словами Андрія Коваленка, регулярні зальоти російських “шахедів” є елементом розвідки.

Для ворога згадані дрони залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції.

Щодо дальніх, основна функція — розвідка. Збільшення кількості виробництва бляшанок також має свою мету — вони хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними. Але в цю гру можна грати вдвох, — попереджає російських окупантів керівник ЦПД.

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