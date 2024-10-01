Силы ПВО сбили 29 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

1 октября российские войска атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed. Наша противовоздушная оборона сбила 29 дронов.
Главные тезисы
- Украинская противовоздушная оборона сбила 29 ударных беспилотников типа шахед, запущенных российскими войсками в ходе атаки на страну.
- Российские оккупанты ежедневно запускали дроны-шахеды по Украине, общее количество составило 1339, из которых сбито 1107.
- Целью агрессора является переход к почти круглосуточным атакам на Украину, главной функцией дронов-шахедов остается разведка.
- Активное противодействие и предварительное предотвращение воздушных атак обеспечивают безопасность Украины и населения в регионах.
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Как отмечают военные, россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска, Курска, мыса Чауда в Крыму.
В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БПЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.
В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локационно потеряны, предварительно без последствий.
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За сентябрь 2024 года не было ни одного дня, когда бы российские оккупанты не запускали по Украине дроны-шахеды.
Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БПЛА типа шахед, из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлена средствами РЭБ.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что одна из новых целей страны-агрессорки РФ состоит в том, чтобы перейти в почти круглосуточный режим атак по Украине.
По словам Андрея Коваленко, регулярные залеты российских "шахедов" являются элементом разведки.
Для врага упомянутые дроны остаются ударным оружием на ближние дистанции.
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