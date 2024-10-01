Силы ПВО сбили 29 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В Воздушных силах раскрыли детали очередной атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска, Курска, мыса Чауда в Крыму.

В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БПЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локационно потеряны, предварительно без последствий.

В сентябре Россия ежедневно атаковала Украину шахедами. Сколько уничтожено

За сентябрь 2024 года не было ни одного дня, когда бы российские оккупанты не запускали по Украине дроны-шахеды.

Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БПЛА типа шахед, из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлена средствами РЭБ.

В среднем россияне запускали по 44 шахеда каждый день. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября — 72. Поделиться

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что одна из новых целей страны-агрессорки РФ состоит в том, чтобы перейти в почти круглосуточный режим атак по Украине.

По словам Андрея Коваленко, регулярные залеты российских "шахедов" являются элементом разведки.

Для врага упомянутые дроны остаются ударным оружием на ближние дистанции.