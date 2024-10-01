Силы ПВО сбили 29 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 29 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 29 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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1 октября российские войска атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed. Наша противовоздушная оборона сбила 29 дронов.

Главные тезисы

  • Украинская противовоздушная оборона сбила 29 ударных беспилотников типа шахед, запущенных российскими войсками в ходе атаки на страну.
  • Российские оккупанты ежедневно запускали дроны-шахеды по Украине, общее количество составило 1339, из которых сбито 1107.
  • Целью агрессора является переход к почти круглосуточным атакам на Украину, главной функцией дронов-шахедов остается разведка.
  • Активное противодействие и предварительное предотвращение воздушных атак обеспечивают безопасность Украины и населения в регионах.

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Как отмечают военные, россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска, Курска, мыса Чауда в Крыму.

В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БПЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локационно потеряны, предварительно без последствий.

В сентябре Россия ежедневно атаковала Украину шахедами. Сколько уничтожено

За сентябрь 2024 года не было ни одного дня, когда бы российские оккупанты не запускали по Украине дроны-шахеды.

Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БПЛА типа шахед, из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлена средствами РЭБ.

В среднем россияне запускали по 44 шахеда каждый день. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября — 72.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что одна из новых целей страны-агрессорки РФ состоит в том, чтобы перейти в почти круглосуточный режим атак по Украине.

По словам Андрея Коваленко, регулярные залеты российских "шахедов" являются элементом разведки.

Для врага упомянутые дроны остаются ударным оружием на ближние дистанции.

Относительно дальних, основная функция — разведка. Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель — они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными. Но в эту игру можно играть вдвоем, — предупреждает российских окупантов руководитель ЦПИ.

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