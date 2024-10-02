Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

В ночь на 2 октября российская армия атаковала Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed". Наши защитники неба сбили 11 беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны было сбито 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.

В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется.

В Сумской области без света несколько общин в результате атаки РФ

Как сообщили в Сумской ОВА, из-за обстрела дронов Сумской области в ночь на 2 октября, есть обесточивание. Без света остались три общины Шосткинского района.

Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные общины, — говорится в сообщении. Поделиться

Также ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Белопольская, Краснопольская, Речковская общины, Шосткинский район.