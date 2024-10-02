Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину
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В ночь на 2 октября российская армия атаковала Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed". Наши защитники неба сбили 11 беспилотников.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины сбили 11 ударных БПЛА в ходе атаки российской армии на страну.
  • Российские “Шахеды” атаковали из разных точек, но были успешно нейтрализованы воздушной обороной.
  • Атака РФ привела к обесточиванию нескольких общин Сумской области, чему предшествовали обстрелы и взрывы.
  • Взрывные атаки были зафиксированы в нескольких районах, включая Белопольскую, Краснопольскую и Речковскую общины.
  • Сумская область оказалась под угрозой со стороны российской артиллерии и ударных БПЛА, чем вызвала повышенное напряжение в регионе.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны было сбито 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.

В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется.

В Сумской области без света несколько общин в результате атаки РФ

Как сообщили в Сумской ОВА, из-за обстрела дронов Сумской области в ночь на 2 октября, есть обесточивание. Без света остались три общины Шосткинского района.

Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные общины, — говорится в сообщении.

Также ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Белопольская, Краснопольская, Речковская общины, Шосткинский район.

  • Белопольское общество: враг бил из артиллерии (7 взрывов).

  • Краснопольская община: нанесен удар БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв).

  • Сумская община: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).

  • Речковское общество: нанесены атаки КАБ (2 взрыва).

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