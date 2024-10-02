Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

В ночь на 2 октября российская армия атаковала Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed". Наши защитники неба сбили 11 беспилотников.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины сбили 11 ударных БПЛА в ходе атаки российской армии на страну.
- Российские “Шахеды” атаковали из разных точек, но были успешно нейтрализованы воздушной обороной.
- Атака РФ привела к обесточиванию нескольких общин Сумской области, чему предшествовали обстрелы и взрывы.
- Взрывные атаки были зафиксированы в нескольких районах, включая Белопольскую, Краснопольскую и Речковскую общины.
- Сумская область оказалась под угрозой со стороны российской артиллерии и ударных БПЛА, чем вызвала повышенное напряжение в регионе.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска и Курска.
В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны было сбито 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.
Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.
В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется.
В Сумской области без света несколько общин в результате атаки РФ
Как сообщили в Сумской ОВА, из-за обстрела дронов Сумской области в ночь на 2 октября, есть обесточивание. Без света остались три общины Шосткинского района.
Также ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Белопольская, Краснопольская, Речковская общины, Шосткинский район.
Белопольское общество: враг бил из артиллерии (7 взрывов).
Краснопольская община: нанесен удар БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв).
Сумская община: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).
Речковское общество: нанесены атаки КАБ (2 взрыва).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-