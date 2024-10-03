Силы ПВО сбили 78 дронов во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 3 октября армия РФ запустила по Украине 105 дронов-камикадзе. Нашей ПВО удалось сбить 78 вражеских беспилотников.
Главные тезисы
- ПВО сбила 78 беспилотников-камикадзе РФ в ночь на 3 октября при атаке на Украину.
- Украинские ВВС и зенитные ракетные войска успешно отразили атаку беспилотников типа “Shahed”.
- Армия РФ пыталась атаковать Киев дронами, но ПВО обнаружила и сбила почти полтора десятка ударных беспилотников.
- Тактика и приемы нападения РФ остаются неизменными, включая использование дронов-камикадзе и атаки разными группами.
- Подробности воздушной атаки РФ на Украину и успешной обороны ВВС и сторонников противовоздушной обороны.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 3 октября враг нанес удар по территории Украины ударными БПЛА.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105 вражеских беспилотников противника типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ., мыс Чауда — Крым).
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины".
В результате противовоздушного боя были сбиты 78 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
По данным Воздушных сил, один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских БпЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ. Информация уточняется, добавляют воздушники.
Армия РФ пыталась атаковать дронами Киев
Как сообщили в КМВА, тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев.
ночь;
использование ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Shahed»;
мероприятия на город по разным направлениям и высотам;
атаки разными количественными группами.
По данным администрации, силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.
По данным оперативного строительства, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе Киева. Но последствия минимальны — обошлось без разрушений, пожаров, информация о пострадавших также не поступала.
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