Силы ПВО сбили 78 дронов во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 3 октября армия РФ запустила по Украине 105 дронов-камикадзе. Нашей ПВО удалось сбить 78 вражеских беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 3 октября враг нанес удар по территории Украины ударными БПЛА.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105 вражеских беспилотников противника типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ., мыс Чауда — Крым).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины".

В результате противовоздушного боя были сбиты 78 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

По данным Воздушных сил, один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских БпЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ. Информация уточняется, добавляют воздушники.

Армия РФ пыталась атаковать дронами Киев

Как сообщили в КМВА, тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев.

ночь;

использование ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Shahed»;

мероприятия на город по разным направлениям и высотам;

атаки разными количественными группами.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5,5 часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Однако, ни одна из российских дронов своей цели не достигла, — говорится в сообщении КМВА. Поделиться

По данным администрации, силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.