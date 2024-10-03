Силы ПВО сбили 78 дронов во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 78 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 78 дронов во время новой атаки РФ на Украину
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В ночь на 3 октября армия РФ запустила по Украине 105 дронов-камикадзе. Нашей ПВО удалось сбить 78 вражеских беспилотников.

Главные тезисы

  • ПВО сбила 78 беспилотников-камикадзе РФ в ночь на 3 октября при атаке на Украину.
  • Украинские ВВС и зенитные ракетные войска успешно отразили атаку беспилотников типа “Shahed”.
  • Армия РФ пыталась атаковать Киев дронами, но ПВО обнаружила и сбила почти полтора десятка ударных беспилотников.
  • Тактика и приемы нападения РФ остаются неизменными, включая использование дронов-камикадзе и атаки разными группами.
  • Подробности воздушной атаки РФ на Украину и успешной обороны ВВС и сторонников противовоздушной обороны.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 3 октября враг нанес удар по территории Украины ударными БПЛА.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105 вражеских беспилотников противника типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ., мыс Чауда — Крым).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины".

В результате противовоздушного боя были сбиты 78 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

По данным Воздушных сил, один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских БпЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ. Информация уточняется, добавляют воздушники.

Армия РФ пыталась атаковать дронами Киев

Как сообщили в КМВА, тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев.

  • ночь;

  • использование ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Shahed»;

  • мероприятия на город по разным направлениям и высотам;

  • атаки разными количественными группами.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5,5 часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Однако, ни одна из российских дронов своей цели не достигла, — говорится в сообщении КМВА.

По данным администрации, силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.

По данным оперативного строительства, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе Киева. Но последствия минимальны — обошлось без разрушений, пожаров, информация о пострадавших также не поступала.

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