Силы ПВО уничтожили 56 "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

6 октября российская армия атаковала Украину, используя разные типы ракет и ударные беспилотники. Силы ПВО уничтожили две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно отразили атаку российской армии на Украину, уничтожив 56 вражеских “шахедов” и две ракеты.
- Воздушные силы Украины активно противостояли агрессии, привлекая авиацию, зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы.
- Российские атаки привели к повреждению гражданской инфраструктуры, включая склады и грузовые автомобили. Пожары на местах попадания ликвидированы спасателями.
- Один человек пострадал в результате атаки и был госпитализирован в тяжелом состоянии. ГСЧС и добровольные пожарные активно участвовали в ликвидации последствий агрессии.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М", одну крылатую ракету "Искандер-К", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 ударных "Шахедов" с территорий Орла, Приморско-Ахтарской и Курской (РФ) ).
Воздушные Силы Украины с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп отражали атаку. В результате боя были уничтожены две ракеты и 56 дронов-камикадзе в разных регионах.
В частности, в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.
РФ атаковала дронами Одессу
Как отмечается, в результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили.
На местах попадания вспыхнули пожары, ликвидированные пожарными.
От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 47 спасателей, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 единица техники и 3 человека личного состава.
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