Силы ПВО уничтожили 56 "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

6 октября российская армия атаковала Украину, используя разные типы ракет и ударные беспилотники. Силы ПВО уничтожили две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М", одну крылатую ракету "Искандер-К", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 ударных "Шахедов" с территорий Орла, Приморско-Ахтарской и Курской (РФ) ).

Воздушные Силы Украины с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп отражали атаку. В результате боя были уничтожены две ракеты и 56 дронов-камикадзе в разных регионах.

В частности, в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

По состоянию на 09:00 известно о потере локаций еще 25 беспилотников из-за активного противодействия радиоэлектронной борьбе. Четыре дрона еще находятся в воздушном пространстве Украины, боевые действия продолжаются, сообщают военные. Поделиться

РФ атаковала дронами Одессу

Как отмечается, в результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили.

На местах попадания вспыхнули пожары, ликвидированные пожарными.

Страна-агрессор снова атаковала наш город вражескими шахедами. К сожалению, во время атаки пострадал один человек, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, говорится в сообщении. Поделиться