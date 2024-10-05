Силы ПВО успешно отразили новую атаку РФ на Украину

Ночью 5 октября российские захватчики снова атаковали мирные украинские города и села. Однако, благодаря слаженной работе сил ПВО, ни одна ракета и ни один дрон не достигли своих целей.
Главные тезисы
- Результаты работы украинской ПВО свидетельствуют об эффективном противодействии российским захватчикам.
- В результате активного противодействия средств РЭБ управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.
- Российские оккупанты продолжают терроризировать Сумскую область, совершив 50 обстрелов приграничных территорий.
Результаты работы ПВО 5 октября — первые подробности
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 октября 2024 года армия РФ нанесла удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области — РФ и оккупированного Крыма и 13 беспилотниками (ударными БпЛА) из районов: Курск — РФ, мыс Чауда (Крым).
Чтобы уничтожить все вражеские цели, были привлечены: зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что в результате активного противодействия средств РЭБ управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.
Россия продолжает активно терроризировать Сумскую область
В течение 4 октября российские оккупанты 50 раз обстреляли приграничные территории Сумской области, ранили человека.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Согласно данным местных властей, в Ахтырской общине зафиксировали ракетный удар, там раздался 1 взрыв. В результате этого пострадал один гражданский.
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