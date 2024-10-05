Силы ПВО успешно отразили новую атаку РФ на Украину

Ночью 5 октября российские захватчики снова атаковали мирные украинские города и села. Однако, благодаря слаженной работе сил ПВО, ни одна ракета и ни один дрон не достигли своих целей.

Результаты работы ПВО 5 октября — первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 октября 2024 года армия РФ нанесла удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области — РФ и оккупированного Крыма и 13 беспилотниками (ударными БпЛА) из районов: Курск — РФ, мыс Чауда (Крым).

Чтобы уничтожить все вражеские цели, были привлечены: зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БПЛА — локационно потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что в результате активного противодействия средств РЭБ управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

Фото: facebook.com/kpszsu

Россия продолжает активно терроризировать Сумскую область

В течение 4 октября российские оккупанты 50 раз обстреляли приграничные территории Сумской области, ранили человека.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Согласно данным местных властей, в Ахтырской общине зафиксировали ракетный удар, там раздался 1 взрыв. В результате этого пострадал один гражданский.