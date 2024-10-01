Пентагон подписал контракт с Boeing на производство бомб для Украины

Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Boeing на сумму 6,9 млрд долл. на производство бомб малого диаметра. Они будут поставляться в Украину, а также в Японию и Болгарию.

Что известно о контракте США с Boeing

Как отмечается, компания Boeing получила контракт на поставку бомб малого диаметра в 6,9 млрд долларов.

Работы продлятся до 2035 года и предусматривают поставки для иностранных заказчиков, в частности Японии, Болгарии и Украины.

Среди компаний, получивших контракты, также American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. и другие. Работы продлятся до 2027 года в разных указанных местах.

В список также вошли Apogee Engineering LLC и Joint Research and Development LLC, получившие аналогичные контракты на исследования и разработки на сумму более 33 млрд долларов. Частичное финансирование на 2024 и 2025 годы уже выделено.

Украина получит новую помощь от США

Пентагон сообщил о пакете помощи в рамках USAI (закупка оружия для Украины, а не выделение из запасов США) в размере 2,4 млрд дол.

Что вошло в пакет помощи Украине от США:

боеприпасы и снабжение для украинских систем ПВО;

боеприпасы воздух-земля;

беспилотные летательные системы и компоненты по обеспечению украинского производства беспилотников;

оборудование для борьбы с БПЛА;

беспилотные надводные суда;

оборудование безопасной связи;

оборудование и материальные средства поддержки украинского производства боеприпасов;

запасные части, техническое обслуживание и поддержка и другое вспомогательное оборудование.

В то же время Байден издал указ о выделении 5,55 млрд долл. в помощь Украине из американских запасов.

Также США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд. дол. Также Белый дом ввел новые санкции против России и передал дальнобойные авиабомбы JSOW.