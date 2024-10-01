Пентагон подписал контракт с Boeing на производство бомб для Украины

Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Boeing на сумму 6,9 млрд долл. на производство бомб малого диаметра. Они будут поставляться в Украину, а также в Японию и Болгарию.
Главные тезисы
- Пентагон и Boeing подписали контракт на поставку бомб для Украины на сумму 6,9 млрд долларов. Поставки также пойдут в Японию и Болгарию.
- Boeing будет поставлять бомбы малого диаметра для Украины до 2035 года. Работы также включают поставки для других иностранных заказчиков.
- США выделяют Украине пакет военной помощи на сумму 2,4 млрд долларов, включая боеприпасы, беспилотные летательные системы и оборудование для борьбы с БПЛА.
- Президент Байден выделил 5,55 млрд долларов помощи Украине из американских запасов. Всего США направили Украине 7,9 млрд долларов на военные цели.
- Помимо помощи Украине, США ввели новые санкции против России и передали дальнобойные авиабомбы JSOW.
Что известно о контракте США с Boeing
Как отмечается, компания Boeing получила контракт на поставку бомб малого диаметра в 6,9 млрд долларов.
Работы продлятся до 2035 года и предусматривают поставки для иностранных заказчиков, в частности Японии, Болгарии и Украины.
Среди компаний, получивших контракты, также American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. и другие. Работы продлятся до 2027 года в разных указанных местах.
В список также вошли Apogee Engineering LLC и Joint Research and Development LLC, получившие аналогичные контракты на исследования и разработки на сумму более 33 млрд долларов. Частичное финансирование на 2024 и 2025 годы уже выделено.
Украина получит новую помощь от США
Пентагон сообщил о пакете помощи в рамках USAI (закупка оружия для Украины, а не выделение из запасов США) в размере 2,4 млрд дол.
Что вошло в пакет помощи Украине от США:
боеприпасы и снабжение для украинских систем ПВО;
боеприпасы воздух-земля;
беспилотные летательные системы и компоненты по обеспечению украинского производства беспилотников;
оборудование для борьбы с БПЛА;
беспилотные надводные суда;
оборудование безопасной связи;
оборудование и материальные средства поддержки украинского производства боеприпасов;
запасные части, техническое обслуживание и поддержка и другое вспомогательное оборудование.
В то же время Байден издал указ о выделении 5,55 млрд долл. в помощь Украине из американских запасов.
Также США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд. дол. Также Белый дом ввел новые санкции против России и передал дальнобойные авиабомбы JSOW.
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