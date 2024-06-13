Starlink для Украины. Пентагон продлил контракт с Маском
Категория
Мир
Дата публикации

Starlink для Украины. Пентагон продлил контракт с Маском

Старлинк
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Источник:  Bloomberg

США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 млн долл.

Главные тезисы

  • Пентагон продлил контракт со SpaceX на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине на сумму 14,1 млн долл до ноября 2024 года.
  • Starlink остается единственной рабочей системой связи на фронте в Украине, обеспечивая бесперебойную связь в условиях конфликта.
  • Илон Маск подтверждает высокую эффективность и надежность системы Starlink даже при активных попытках глушения со стороны российской армии.
  • SpaceX вкладывает значительные ресурсы в усовершенствование и защиту Starlink для обеспечения надежной связи в условиях конфликта.
  • Starlink остается работоспособной системой связи на передовой украинских военных, несмотря на попытки нарушения со стороны российских сил.

Starlink для Украины: что известно

Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев, сообщает Bloomberg.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстера, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 млн долл. Контракт обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

Ранее Пентагон заявлял, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 млн долл.

Сообщалось, что контракт на поставку коммуникационных терминалов Starlink от SpaceX действует с июня прошлого года до мая нынешнего года.

Что Маск говорит о защите Starlink на фронте в Украине

Один из пользователей Х, директор крупного инвестиционного фонда, прокомментировал статью The New York Times о том, что россияне заглушили связь ВСУ в начале наступления в Харьковской области.

Starlink остается единственной работающей системой связи на передовой, несмотря на упорные усилия россиян нарушить ее работу. Другое военное коммуникационное оборудование США, такое как Viasat, вышло из строя в первые несколько часов и больше не восстановилось, отмечает финансист.

На его заявления отреагировал Илон Маск, подтвердив, что SpaceX работает над предотвращением попыток оккупационной армии глушить связь Starlink у украинских военных на фронте.

SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения. Это сложная проблема. Им удалось выключить все системы связи, кроме Starlink, – заявил Маск.

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