Starlink для України. Пентагон продовжив контракт із Маском

США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 млн дол.
Головні тези:
- Пентагон продовжив контракт зі SpaceX на надання інтернет-послуг Starlink в Україні на 14,1 млн дол до листопада 2024 року.
- SpaceX працює над захистом зв'язку Starlink на фронті в Україні від спроб глушення російською армією.
- Starlink залишається єдиною робочою системою зв'язку на передовій, несхожою на інше військове обладнання.
- Ілон Маск підтверджує високу ефективність та надійність системи Starlink навіть під час активних спроб глушення.
- SpaceX вкладає значні ресурси в удосконалення та захист Starlink для забезпечення безперебійного зв'язку в умовах конфлікту.
Starlink для України: що відомо
Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців, повідомляє Bloomberg.
Раніше Пентагон заявляв, що його контракт із компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 млн дол.
Повідомлялося, що контракт на постачання комунікаційних терміналів Starlink від SpaceX діє з червня минулого року до травня місяця нинішнього року.
Що Маск каже про захист Starlink на фронті в Україні
Один з користувачів Х, директор великого інвестиційного фонду, прокоментував статтю The New York Times про те, що росіяни заглушили зв’язок ЗСУ на початку наступу на Харківщині.
Starlink залишається єдиною працюючою системою зв’язку на передовій, незважаючи на наполегливі зусилля росіян порушити її роботу. Інше військове комунікаційне обладнання США, таке як Viasat, вийшло з ладу в перші кілька годин і більше не відновилося, — зазначає фінансист.
На його заяви відреагував Ілон Маск, підтвердивши, що SpaceX працює над запобіганням спробам окупаційної армії глушити зв’язок Starlink в українських військових на фронті.
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