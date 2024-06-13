Starlink для України. Пентагон продовжив контракт із Маском

США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 млн дол.

Starlink для України: що відомо

Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців, повідомляє Bloomberg.

Як ідеться в заяві прессекретаря Командування космічних систем Бонні Пойндекстер, Космічні сили США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 млн дол. Контракт забезпечує доступ до Starlink, апаратури та підтримки клієнтів на узгоджених умовах. Поширити

Раніше Пентагон заявляв, що його контракт із компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 млн дол.

Повідомлялося, що контракт на постачання комунікаційних терміналів Starlink від SpaceX діє з червня минулого року до травня місяця нинішнього року.

Що Маск каже про захист Starlink на фронті в Україні

Один з користувачів Х, директор великого інвестиційного фонду, прокоментував статтю The New York Times про те, що росіяни заглушили зв’язок ЗСУ на початку наступу на Харківщині.

Starlink залишається єдиною працюючою системою зв’язку на передовій, незважаючи на наполегливі зусилля росіян порушити її роботу. Інше військове комунікаційне обладнання США, таке як Viasat, вийшло з ладу в перші кілька годин і більше не відновилося, — зазначає фінансист.

На його заяви відреагував Ілон Маск, підтвердивши, що SpaceX працює над запобіганням спробам окупаційної армії глушити зв’язок Starlink в українських військових на фронті.