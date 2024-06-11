Україна має альтернативу Starlink для роботи дронів по Криму — Сухаревський

Під час презентації нового роду військ ЗСУ — Сил безпілотних систем (СБС) — полковник і командувач Вадим Сухаревський заявив, що Україна знайшла альтернативу системі супутникового зв'язку Starlink для роботи безпілотників в акваторії Криму.
Головні тези:
- Проводиться діалог щодо альтернативних варіантів зв'язку для безпілотних систем, з метою ефективного використання технологій у сфері оборони.
- Сили безпілотних систем планують укомплектувати досвідченими командирами та рекрутами, зберігаючи бойову готовність підрозділів.
- Підрозділи, які вже існують, отримуватимуть підтримку від командування Сил безпілотних систем, не втручаючись у бойові бригади на фронті.
- Щоб зміцнити нову структуру, планується підготовка пілотів та відкриття рекрутингових центрів.
У ЗСУ шукають альтернативу Starlink
Супутниковий інтернет Starlink вже не раз підводив наших воїнів: до прикладу, у день наступу росіян на півночі Харківщини у ЗСУ він узагалі припинив роботу. Відтак, пошуки альтернативи тривають.
За словами Вадима Сухаревського, щодо альтернативних варіантів зв'язку наразі ведеться діалог.
Сили безпілотних систем: як відбиратимуть бійців
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ планують укомплектувати на 20 відсотків досвідченими командирами з бойових підрозділів і ще на 80 відсотків — завдяки рекрутингу.
Він додав, що поточні підрозділи в бригадах та командуваннях залишатимуться на місцях, а командування Сил безпілотних систем надаватиме їм різноманітну підтримку.
Підрозділи, які вже існують у бригадах, командуваннях, в різних родах та видах сил — це функції делегування та координації. В жодному разі ми не будемо перетягувати підрозділи з бойових бригад, які зараз знаходяться на фронті. Ми будемо їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності. Зокрема за рахунок частин безпосереднього підпорядкування командуванню, — зазначив Сухаревський.
За словами командувача, вже зараз навчається певна кількість пілотів, які потенційно увійдуть у нову структуру. Також для рекрутингу в новий вид сил планують відкрити декілька рекрутингових центрів.
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