Україна має альтернативу Starlink для роботи дронів по Криму — Сухаревський

Під час презентації нового роду військ ЗСУ — Сил безпілотних систем (СБС) — полковник і командувач Вадим Сухаревський заявив, що Україна знайшла альтернативу системі супутникового зв'язку Starlink для роботи безпілотників в акваторії Криму.

У ЗСУ шукають альтернативу Starlink

Супутниковий інтернет Starlink вже не раз підводив наших воїнів: до прикладу, у день наступу росіян на півночі Харківщини у ЗСУ він узагалі припинив роботу. Відтак, пошуки альтернативи тривають.

За словами Вадима Сухаревського, щодо альтернативних варіантів зв'язку наразі ведеться діалог.

Це питання вирішується, і створено цілу робочу групу щодо діалогу. Альтернатива є, діалог триває, і в найближчому майбутньому чекаємо на позитивний результат у цьому діалозі. Вадим Сухаревський Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Сили безпілотних систем: як відбиратимуть бійців

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ планують укомплектувати на 20 відсотків досвідченими командирами з бойових підрозділів і ще на 80 відсотків — завдяки рекрутингу.

Ми опираємося на те, що точково будемо відбирати командирів, лідерів, ініціаторів процесів безпосередньо з військ. Ми ж з нуля таких не візьмемо. Ми намагаємося зробити так, аби не зірвати бойову готовність підрозділів, аби шкода була мінімальною, — зазначив Вадим Сухаревський. Поширити

Він додав, що поточні підрозділи в бригадах та командуваннях залишатимуться на місцях, а командування Сил безпілотних систем надаватиме їм різноманітну підтримку.

Підрозділи, які вже існують у бригадах, командуваннях, в різних родах та видах сил — це функції делегування та координації. В жодному разі ми не будемо перетягувати підрозділи з бойових бригад, які зараз знаходяться на фронті. Ми будемо їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності. Зокрема за рахунок частин безпосереднього підпорядкування командуванню, — зазначив Сухаревський.

За словами командувача, вже зараз навчається певна кількість пілотів, які потенційно увійдуть у нову структуру. Також для рекрутингу в новий вид сил планують відкрити декілька рекрутингових центрів.