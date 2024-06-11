Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

Формування Сил безпілотних систем полегшить підготовку пілотів дронів

10 лютого Сухаревського призначили одним із заступників тоді ще новопризначеного головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Він мав відповідати за напрямок безпілотних систем і розвитку застосування дронів.

Зазначимо, ще 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив опрацювати питання створення у структурі ЗСУ окремого роду сил — Сил безпілотних систем.

Їхня мета — нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських і наземних систем. А ще — забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Сам Сухаревський зауважував, що формування Сил безпілотних систем дасть змогу поліпшити підготовку пілотів дронів та їхню ротацію на фронті.

Інформацію про призначення Вадима Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем підтвердили у Генштабі.

Що відомо про Вадима Сухаревського

Вадим Сухаревський (позивний «Борсук») родом із Закарпаття. Він служив у 80 окремій аеромобільній бригаді (яка нині є десантно-штурмовою), а також був командиром 503 ОБМП, який дислокувався в Маріуполі.

Згодом Сухаревський став начальником штабу 35 окремої бригади морської піхоти та командиром 59 окремої мотопіхотної бригади, яка після початку широкомасштабного вторгнення виконувала бойові завдання — зокрема на Миколаївщині та Херсонщині.

У 2004 році Сухаревський став наймолодшим українським миротворцем у складі Миротворчої місії в Іраку. Там він долучився до битви за місто Ель-Кут.

Його також називають офіцером, який у 2014 році «здійснив на неоголошеній війні перший постріл по російських загарбниках». 13 квітня 2014 року біля села Семенівка, що поблизу тоді окупованого Слов’янська, він узяв участь у першому бою з окупантами, порушивши наказ про невідкриття вогню.

Після того він також долучався до оборони Луганського аеропорту, визволення Слов’янська і Георгіївки, рейду українських військових для розмежування підконтрольної урядові Україні території та захоплених окупантами земель.