Волонтерку Богдану Ярову призначили радницею заступника Міністра оборони України

Міністерство оборони України призначило радницю для заступника міністра з питань закупівель Дмитра Кліменкова. Нею стала членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, голова ГО «Мрія дітей України» Богдана Ярова.

Богдана Ярова відповідатиме за запобігання корупції в закупівлях Міноборони

У Міноборони повідомили, що Богдану Ярову призначено радницею на громадських засадах. Відповідний наказ Міноборони виданий 9 січня 2024 року.

‎Призначення Богдани Ярової — це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях, — зазначив заступник Міністра оборони Кліменков. Поширити

Він додав, що Богдана Ярова посилить команду Міністерства оборони для ще ефективнішого запобігання корупції при проведенні закупівель для ЗСУ.

Дякую Дмитру Кліменкову за довіру і те, що покликав в команду, яка намагається зробити закупівлі та забезпечення для ЗСУ такими, що будуть відповідати стандартам НАТО, — зазначила Ярова. Поширити

Богдана Ярова: що відомо

Богдана Ярова у 2015—2017 рр. була радницею міністра оборони України.

У 2022 році разом із Юлією «Тайрою» Паєвською заснувала благодійний фонд “Українська Фундація «Мрія»”, що опікується 1,5 тис. родин полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних.

У 2023 році Ярова заснувала Громадську організацію «Мрія дітей України».

У березні 2023 року її було обрано до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони. За результатами всеукраїнського голосування вона набрала найбільшу кількість голосів серед усіх претендентів.