Волонтерку Богдану Ярову призначили радницею заступника Міністра оборони України
Категорія
Україна
Дата публікації

Волонтерку Богдану Ярову призначили радницею заступника Міністра оборони України

Міноборони України
Богдана Ярова

Міністерство оборони України призначило радницю для заступника міністра з питань закупівель Дмитра Кліменкова. Нею стала членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, голова ГО «Мрія дітей України» Богдана Ярова.

Богдана Ярова відповідатиме за запобігання корупції в закупівлях Міноборони

У Міноборони повідомили, що Богдану Ярову призначено радницею на громадських засадах. Відповідний наказ Міноборони виданий 9 січня 2024 року.

‎Призначення Богдани Ярової — це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях, — зазначив заступник Міністра оборони Кліменков.

Він додав, що Богдана Ярова посилить команду Міністерства оборони для ще ефективнішого запобігання корупції при проведенні закупівель для ЗСУ.

Дякую Дмитру Кліменкову за довіру і те, що покликав в команду, яка намагається зробити закупівлі та забезпечення для ЗСУ такими, що будуть відповідати стандартам НАТО, — зазначила Ярова.

Богдана Ярова: що відомо

Богдана Ярова у 2015—2017 рр. була радницею міністра оборони України.

У 2022 році разом із Юлією «Тайрою» Паєвською заснувала благодійний фонд “Українська Фундація «Мрія»”, що опікується 1,5 тис. родин полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних.

У 2023 році Ярова заснувала Громадську організацію «Мрія дітей України».

У березні 2023 року її було обрано до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони. За результатами всеукраїнського голосування вона набрала найбільшу кількість голосів серед усіх претендентів.

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