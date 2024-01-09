Волонтерку Богдану Ярову призначили радницею заступника Міністра оборони України

Міністерство оборони України призначило радницю для заступника міністра з питань закупівель Дмитра Кліменкова. Нею стала членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, голова ГО «Мрія дітей України» Богдана Ярова.
Богдана Ярова відповідатиме за запобігання корупції в закупівлях Міноборони
У Міноборони повідомили, що Богдану Ярову призначено радницею на громадських засадах. Відповідний наказ Міноборони виданий 9 січня 2024 року.
Він додав, що Богдана Ярова посилить команду Міністерства оборони для ще ефективнішого запобігання корупції при проведенні закупівель для ЗСУ.
Богдана Ярова: що відомо
Богдана Ярова у 2015—2017 рр. була радницею міністра оборони України.
У 2022 році разом із Юлією «Тайрою» Паєвською заснувала благодійний фонд “Українська Фундація «Мрія»”, що опікується 1,5 тис. родин полонених, загиблих і зниклих безвісти військових та цивільних.
У 2023 році Ярова заснувала Громадську організацію «Мрія дітей України».
У березні 2023 року її було обрано до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони. За результатами всеукраїнського голосування вона набрала найбільшу кількість голосів серед усіх претендентів.
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