Волонтер Богдана Яровая была назначена советницей заместителя Министра обороны Украины

Министерство обороны Украины назначило советницу для заместителя министра по закупкам Дмитрия Клименкова. Ею стала член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, председатель ОО «Мечта детей Украины» Богдана Яровая.

Богдана Яровая будет отвечать за предотвращение коррупции в закупках Минобороны

В Минобороны сообщили, что Богдана Яровая назначена советницей на общественных началах. Соответствующий приказ Минобороны издан 9 января 2024 года.

‎Назначение Богданы Яровой — шаг к фундаментальным изменениям в системе. Ее опыт и решительность не оставят никакого шанса для коррупции в закупках, — отметил заместитель Министра обороны Клименков. Поделиться

Он добавил, что Богдана Ярова усилит команду Министерства обороны для более эффективного предотвращения коррупции при проведении закупок для ВСУ.

Благодарю Дмитрия Клименкова за доверие и то, что позвал в команду, которая пытается сделать закупки и обеспечение для ВСУ такими, которые будут соответствовать стандартам НАТО, — отметила Яровая. Поделиться

Богдана Яровая: что известно

Богдана Яровая в 2015-2017 гг. была советницей министра обороны Украины.

В 2022 году вместе с Юлией «Тайрой» Паевской основал благотворительный фонд «Украинский Фонд «Мрия»», который занимается 1,5 тыс. семей пленных, погибших и пропавших без вести военных и гражданских.

В 2023 году Яровая учредила Общественную организацию «Мечта детей Украины».

В марте 2023 года она была избрана в состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. По результатам всеукраинского голосования, она набрала наибольшее количество голосов среди всех претендентов.