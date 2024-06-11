Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ

Формирование сил беспилотных систем облегчит подготовку пилотов дронов

10 февраля Сухаревского назначили одним из заместителей тогда еще нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Он должен был отвечать за направление беспилотных систем и развитие применения дронов.

Отметим, что еще 6 февраля президент Владимир Зеленский поручил проработать вопрос создания в структуре ВСУ отдельного рода сил — Сил беспилотных систем.

Их цель — наращивание способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем. А еще — обеспечение готовности к применению таких систем по назначению.

Сам Сухаревский замечал, что формирование сил беспилотных систем позволит улучшить подготовку пилотов дронов и их ротацию на фронте.

Информацию о назначении Вадима Сухаревского командующим Сил беспилотных систем подтвердили в Генштабе.

Что известно о Вадиме Сухаревском

Вадим Сухаревский (позывной "Борсук") родом из Закарпатья. Он служил в 80-й отдельной аэромобильной бригаде (ныне десантно-штурмовой), а также был командиром 503 ОБМП, который дислоцировался в Мариуполе.

Впоследствии Сухаревский стал начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты и командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая после начала широкомасштабного вторжения выполняла боевые задания — в частности на Николаевщине и Херсонщине.

В 2004 году Сухаревский стал самым молодым украинским миротворцем в составе Миротворческой миссии в Ираке. Там он присоединился к битве за город Эль-Кут.

Его также называют офицером, который в 2014 году произвел на необъявленной войне первый выстрел по российским захватчикам. 13 апреля 2014 года возле села Семеновка вблизи тогда оккупированного Славянска он принял участие в первом бою с оккупантами, нарушив приказ о неоткрытии огня.

После этого он также присоединялся к обороне Луганского аэропорта, освобождению Славянска и Георгиевки, рейду украинских военных для разграничения подконтрольной правительству Украины территории и захваченных оккупантами земель.