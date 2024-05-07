Уряд підтримав проєкт указу Зеленського про створення Сил безпілотних систем в ЗСУ

Кабінет Міністрів України 7 травня підтримав проєкт Указу Президента України про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Уряд підтримав створення Сил безпілотних систем
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що це — стратегічний крок для України в умовах зростаючої загрози з боку Росії.
Умєров повідомив, що для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.
Створення Сил безпілотних систем
6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створити Сили безпілотних систем у складі Збройних сил України.
Про це йшлося в Указі "Про нарощування спроможностей сил оборони". Також він підтвердив це у своєму зверненні.
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