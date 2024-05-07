Уряд підтримав проєкт указу Зеленського про створення Сил безпілотних систем в ЗСУ

Уряд підтримав створення Сил безпілотних систем

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що це — стратегічний крок для України в умовах зростаючої загрози з боку Росії.

Сили безпілотних систем — це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях — стратегічному, оперативному і тактичному — за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі. Рустем Умєров Міністр оборони

Умєров повідомив, що для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.

Створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності, — зазначив він. Поширити

Створення Сил безпілотних систем

6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створити Сили безпілотних систем у складі Збройних сил України.

Про це йшлося в Указі "Про нарощування спроможностей сил оборони". Також він підтвердив це у своєму зверненні.