Уряд підтримав проєкт указу Зеленського про створення Сил безпілотних систем в ЗСУ
Категорія
Політика
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Уряд підтримав проєкт указу Зеленського про створення Сил безпілотних систем в ЗСУ

Рустем Умєров
Безпілотник

Кабінет Міністрів України 7 травня підтримав проєкт Указу Президента України про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Уряд підтримав створення Сил безпілотних систем

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що це — стратегічний крок для України в умовах зростаючої загрози з боку Росії.

Сили безпілотних систем — це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях — стратегічному, оперативному і тактичному — за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони

Умєров повідомив, що для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.

Створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності, — зазначив він.

Створення Сил безпілотних систем

6 лютого президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створити Сили безпілотних систем у складі Збройних сил України.

Про це йшлося в Указі "Про нарощування спроможностей сил оборони". Також він підтвердив це у своєму зверненні.

Відбиття штурмів на землі — це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки — це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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