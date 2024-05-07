Правительство поддержало проект указа Зеленского о создании Сил беспилотных систем в ВСУ
Категория
Политика
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Правительство поддержало проект указа Зеленского о создании Сил беспилотных систем в ВСУ

Рустем Умеров
Безпилотник
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Кабинет Министров Украины 7 мая поддержал проект Указа Президента Украины о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.

Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что это стратегический шаг для Украины в условиях растущей угрозы со стороны России.

Силы беспилотных систем — это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях — стратегическом, оперативном и тактическом — с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны

Умеров сообщил, что для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины.

Создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению нашей обороноспособности, — отметил он.

Создание Сил беспилотных систем

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров создать Силы беспилотных систем в составе Вооруженных сил Украины.

Об этом шла речь в Указе "О наращивании возможностей сил обороны". Также он подтвердил это в своем обращении.

Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники — это также дроны. Сейчас список задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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