Кабинет Министров Украины 7 мая поддержал проект Указа Президента Украины о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.
Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем
Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что это стратегический шаг для Украины в условиях растущей угрозы со стороны России.
Умеров сообщил, что для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины.
Создание Сил беспилотных систем
6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров создать Силы беспилотных систем в составе Вооруженных сил Украины.
Об этом шла речь в Указе "О наращивании возможностей сил обороны". Также он подтвердил это в своем обращении.
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