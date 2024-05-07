Правительство поддержало создание Сил беспилотных систем

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что это стратегический шаг для Украины в условиях растущей угрозы со стороны России.

Силы беспилотных систем — это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях — стратегическом, оперативном и тактическом — с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море. Рустем Умеров Министр обороны

Умеров сообщил, что для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины.

Создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению нашей обороноспособности, — отметил он. Поделиться

Создание Сил беспилотных систем

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров создать Силы беспилотных систем в составе Вооруженных сил Украины.

Об этом шла речь в Указе "О наращивании возможностей сил обороны". Также он подтвердил это в своем обращении.