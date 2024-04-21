У ВСУ показали испытания знаменитого беспилотника Vampire — видео

Украинские военные продемонстрировали, как беспилотник Vampire показал себя на полигоне.

Украинский дрон Vampire пугает российских оккупантов

Очередные тестирования беспилотника Vampire показали Силы обороны юга Украины.

Военные сообщили, что украинский беспилотник Vampire, который испуганные россияне называют Баба Яга, способен нести 15 кг груза, и пролетать на расстояние до 10 км.

Испытание новых сбросов для Vampire — фугасного и кумулятивного осколочных снарядов, как они показали себя на полигоне. Поделиться

Беспилотник Vampire

Беспилотник Vampire: что известно

Vampire (укр. Вампир) — украинский ударный беспилотник, разработанный украинской компанией SkyFall. Выпуск начался в 2022 году.

Разработка дрона началась в июне 2022 года уже во время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Вампир достаточно большой гексакоптер, то есть имеет шесть винтов. Может нести 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься до 400 м в высоту и дальность полета до 10 км. Может нести и сбрасывать разные типы снарядов — термобарические, кумулятивные, осколочно-фугасные, что позволяет эффективно поражать разные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику.

Все "Вампиры" оснащены тепловизионными камерами, поэтому действенны и в основном используются ночью, подтверждая свое название. Поделиться

Дрон довольно тяжел, что обеспечивает ему достаточно высокую стойкость. Да, зафиксирован случай, когда один из «Вампиров» был подбит ВС РФ, но смог вернуться благодаря высокой прочности и выносливости.