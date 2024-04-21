У ЗСУ показали випробовування знаменитого безпілотника Vampire — відео

Українські військові продемонстрували, як безпілотник Vampire проявив себе на полігоні.

Український дрон Vampire лякає російських окупантів

Чергові тестування безпілотника Vampire показали Сили оборони півдня України.

Військові повідомили, що український безпілотник Vampire, який перелякані росіяни називають "Баба Яга", здатний нести 15 кг вантажу, та пролітати на відстань до 10 км.

Випробування нових скидів для Vampire — фугасного і кумулятивного осколкових снарядів, як вони показали себе на полігоні. Поширити

Безпілотник Vampire

Безпілотник Vampire: що відомо

Vampire (укр. Вампір) — український ударний безпілотник, розроблений українською компанією SkyFall. Випуск почався у 2022 році.

Розробка дрону почалась у червні 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Вампір є досить великим гексакоптером, тобто має шість гвинтів. Може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматись до 400 м у висоту і має дальність польоту до 10 км. Може нести й скидати різні типи снарядів — термобаричні, кумулятивні, осколково-фугасні, що дає змогу ефективно вражати різні типи цілей, зокрема танки й іншу бронетехніку.

Всі «Вампіри» оснащені тепловізійними камерами, тому дієві й в основному використовуються вночі, підтверджуючи свою назву. Поширити

Дрон доволі важкий, що забезпечує йому досить високу стійкість. Так, зафіксовано випадок, коли один з «Вампірів» був підбитий ЗС РФ, але зміг повернутися завдяки високій міцності та витривалості.